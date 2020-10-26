محافظ أسيوط: تحرير 135 محضرا لحرق المخلفات الزراعية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه حُرر 135 محضرا حرق مكشوف للمخلفات الزراعية، بقرى ومراكز المحافظة، ضمن الحملات اليومية الميدانية بالقرى والمراكز، التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالمحافظة؛ لرصد وتحرير محاضر ضد حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد "سعد" أنه وزعت العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة؛ لفرم المخلفات الزراعية، والتخلص الآمن منها، وخاصة قش الذرة، دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، والقضاء على الحرق المكشوف، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج"، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وتفعيل حملات التوعية والإرشاد الزراعي.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات له اليوم، إلى إنه عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء، للتشديد على مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير المحاضر للمخالفين، وتشكيل لجان بكل مركز لمواجهة تلك الظاهرة، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة، بتكثيف الحملات الميدانية لمنع حرق المخلفات والحرق المكشوف لمخلفات المحاصيل الزراعية بالحقول، حفاظا على صحة المواطنين، ومنعا الإضرار بالبيئة.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مع أهمية استخدام المفارم التي وزعت بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية، بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية، وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن؛ منعًا للمسائلة القانونية، لافتا إلى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وخاصة مخلفات الذرة، التي تلوث البيئة وتهدد صحة المواطنين وسلامتهم، ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتحرير محاضر للمخالفين للقانون، الذي يحظر قطعيا الحرق المكشوف لأي مخلفات، وفرض غرامة مالية على المخالفين.

وأكدت هالة فرغلي، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، تفعيل عمل اللجان التي شكلت بكل مركز، لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف، وشن حملات يومية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، وتحرير محاضر فورية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف القرى والنجوع، وفرض غرامات على المخالفين، تبدأ من ألف جنيه، وتجاوز 10 آلاف جنيه على حسب مساحة الأرض.