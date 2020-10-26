أبرزها حساسية البيض.. "الصحة" تحدد موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، أن تطعيم الإنفلونزا هذا العام له أهمية قصوى، حيث تحذر منظمة الصحة من تزامن الإصابة بالإنفلونزا مع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت الشركة في بيان لها، أن تطعيم الإنفلونزا لا يقي من فيروس الكورونا، وقد تعاقدت "فاكسيرا" على استيراد نوعان من لقاح الإنفلونزا الموسمية وهما:

Influvac Tetravalent

وهو لقاح الإنفلونزا الرباعي لموسم 2020 ويحمي من الإنفلونزا المتسببه بسبب فيروسي الإنفلونزا A وB، ويصلح اللقاح للكبار والأطفال من عمر ثلاث سنوات، حيث تكون جرعة الأكبر من 9 سنوات جرعة واحده فقط 0.5 مل، بينما جرعه الأطفال من سن 3 إلى 9 سنوات بأنه يأخد جرعتين من التطعيم يفصل بينهما 4 أسابيع كل جرعة 0.5 مل، فى حالة إذا لم يكن الطفل حصل على تطعيم الإنفلونزا فى العام السابق.

Tetravalent Vaxigrip

يحتوي على 4 فصائل ويناسب الأطفال من 6 أشهر، وتكون جرعة الطفل فى هذا العمر الجرعة كاملة لمرة واحدة فى الموسم، أما إذا كان عمر الطفل أقل من 9 أعوام وكانت هذه هي المرة الأولى لأخذ لقاح الإنفلونزا، فإنه يحتاج إلى جرعة أخرى بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى.

لم يظهر أي دليل على ضرر الأم أو الجنين

ويفيد تطعيم الإنفلونزا الرباعي بنوعيه للحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، بسبب خطر الأمراض المرتبطة بالإنفلونزا، خاصة أنه ثبت سلامة اللقاح المعطل أثناء الحمل ولم يظهر أي دليل على ضرر الأم أو الجنين، وكذلك آمن علي المرضعات، بعد استشارة الطبيب المختص، وكذلك ينصح به لجميع الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأوضحت الشركة، أن لقاح الإنفلونزا يحتاج من بضعة أيام إلى أسبوعين بعد تناوله لتكوين المناعة المطلوبة، ويكون أفضل موعد لتناول اللقاح هو خلال شهر أكتوبر، حيث تبدأ حالات الإصابة الأولى بفيروسات الإنفلونزا ويبلغ الموسم ذروته من ديسمبر وحتى شهر مارس.

وحددت الشركة موانع تناول لقاح الإنفلونزا وهم من لديهم حساسية من البيض، الفورمالدهيد، أو المضاد الحيوى "جنتاميسن" فى حالة الـInfluvac، و"نيومايسين" فى حالة الـVaxigrip المصابين بمتلازمة Guillain-Barré Syndrome، مشيرة إلى أن المصابين بحمى إرتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5، ينتظرون حتى انخفاض درجة الحرارة ثم يتناولون اللقاح.

وأضافت أن الأثار الجانبية لتطعيم الإنفلونزا بسيطة وتكون نتاج رد فعل مناعي للجسم عند تلقى اللقاح، ولا تستمر كثيرا وتزول فى غضون يومين، وتشمل وجع أو إحمرار أو تورم في مكان الحقن، وقد يعاني بعض الأشخاص من صداع أو حمى أو غثيان أو آلام في العضلات، وفى حالة وجود مشاكل نزيف يعطى التطعيم تحت الجلد، مؤكدة توفير التطعيم من أول أكتوبر فى جميع مراكز وفروع فاكسيرا.