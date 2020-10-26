خناقة بين ولي أمر "عنده 4 ولاد" ومدير مدرسة على المصروفات: يعني إيه مفيش أقساط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تمّ تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمن مشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بين ولي أمر لـ4 طلاب بالمدرسة، ومالك المدرسة المشار إليها.

بالفحص تبين حضور أحد الأشخاص "تاجر"، لقسم شرطة السلام أول "مصاب بجرح باليد"، وقرر باستدعائه من قبل مالك المدرسة المشار إليها لسداد المصروفات الدراسية لأنجاله، وسدد جزء من المبلغ لحين استكمال باقي المبلغ، إلا أن الأخير رفض وطالبه بدفع باقي المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مالك المدرسة عليه بالضرب بالأيدي محدثاً إصابته المنوه عنها.

وفي وقت لاحق حضر نجل مالك المدرسة، وقرر بتضرره من المبلغ لاستدعاء نجله وبعض أصدقائه وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به واكتشف عدم تواجد مبلغ مالي كان بداخل السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.