مدير مدرسة "المشاجرة مع ولي أمر": الشخص ده هز كرامة المدرسة

عرض برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، فيديو متداول يظهر فيه مشاجرة عنيفة بين مدير مدرسة بمنطقة فيصل بالجيزة، وأحد أولياء الأمور.

وكشف خالد فاروق، مدير مدرسة "فضل الحديثة" تفاصيل الواقعة، قائلا: "ولي الأمر داخل متحفز، مراته دخلت الصبح أثناء دخول الطلاب المدرسة، ومقسمين الولاد 3 أيام، والمفروض في الإجراءات الصحية بنقيس درجة الحرارة من بوابات الدخول تحت المبنى بتاعه".

وتابع: "أولياء الأمور كانت بتعترض، إن ولادهم مش في فصولهم، فأخدت التصور اللي هما عاوزينه وقولتلهم الأولاد هيقعدوا في فصولهم وكل وكيل هيدخل الفصل ويشوف كل طالب عاوز يروح فين، وبعد ما القصة دي انتهت لقيت ولية أمر واقفة على بوابة المدرسة فقالتلي عاوزة أجيب بنتي أجيبها منين فقولتها من البوابة بتاعتها، والبوابة الرئيسية بوابة خروج وليست دخول، فقامت داخلة ومزعقة".

وواصل: "جه جوزها الساعة 12:30 قالولي فيه حد عاوزك في الريسبشن دخلت وزقني مكلمنيش وكان هيوقعني على راسي، المدرسة دي تمثل مصر وكيان مصر، والشخص ده هز كرامة مدرسة".