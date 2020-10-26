احصل على قرض لشراء الأجهزة الكهربائية إلكترونيا.. يصل لـ120 ألف جنيه

يتيح البنك المصري الخليجي عددا من التسهيلات والقروض لجذب العملاء، وبينها قرض السلع المعمرة الذي يمكن العميل من الحصول على احتياجاته من المنزلية والشخصية، وفق عدد من الشروط والضمانات، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة وضوابط الحصول على قرض الأجهزة الكهربائية من البنك المصري الخليجي "قرض السلع المعمرة"، قيمة القرض، تسهيلات السداد، والأوراق المطلوبة وفقا لما حدده البنك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل بنك السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

يحتاج البنك من العميل بعض الأوراق للموافقة على تمويله بالقرض، بينها "عرض أسعار" للأجهزة التي يريد العميل شراؤها، مختومة من المعرض أو الشركة المقدمة للعرض.

مزايا قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

- مبلغ القرض يصل إلى 120 ألف جنيه مصري.

- مدة القرض من 6 أشهر حتى 60 شهرًا.

- أسعار الفائدة مميزة وتنافسية.

- التأمين على الحياة طوال مدة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

1. صورة البطاقة الشخصية.

2. عرض سعر السلعة.

3. فاتورة مرافق حديثة (ماء أو كهرباء أو غاز).

4. إثبات مصدر دخلك.

- لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

- لعملاء دون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثقا أو خطاب مفردات الراتب وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

- أصحاب الاعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، إضافة إلى سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة، أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري، ورخصة منشأة طبية للمهنيين.

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

ـ أن يكون الحد الأدنى للسن 21 عاما.

ـ الحد الأقصى 60 عاما للموظفين.

ـ وتصل إلى 65 عاما لأصحاب الأعمال الحرة.

وأشار البنك إلى إمكانية التقديم إلكترونيا لطلب الحصول على القرض، من خلال كتابة البيانات المطلوبة، الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الموبايل، رقم البطاقة الشخصية، رقم جواز السفر، تاريخ الميلاد، الدخل الشهري بالجنيه، نوع العمل.