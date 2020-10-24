بعد مد مبادرة "مايغلاش عليك".. تفاصيل قروض السلع المعمرة من 3 بنوك

تقدم المؤسسات المصرفية العديد من التسهيلات، وخاصة قروض السلع المعمرة، بهدف تشجيع المواطن على شراء المنتجات المحلية، للاستفادة من مبادرة "مايغلاش عليك"، لدعم تحفيز المنتج المصري، خاصة بعد فترة من الكساد الذي أصاب العالم بسبب فيروس كورونا المسجد.

وكانت الدولة قد أطلقت مبادرة "ما يغلاش عليك" في يوليو الماضي، ولمدة 3 أشهر، وتم مد المهلة لتنتهي في 26 نوفمبر، بدلا أكتوبر الجاري، وتستعرض "الوطن" قروض السلع المُعمرة في عدد من البنوك المصرية.

بنك مصر

يقدم قرض شخصي يمكن استغلاله لشراء السلع المعمرة.

تخفيض سعر الفائدة 1% على القرض الشخصي النقدي، مع إلغاء المصاريف الإدارية، لتتراوح نسبة الفائدة بين 14 إلى 18%.

تصل قيمة القرض الشخصي إلى مليون جنيه كحد أقصى.

سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عامًا، عند سداد قيمة آخر قسط من القرض.

مرونة في السداد تتراوح بين 6 أشهر وحتى 10 سنوات.

إذا كان القرض بموجب خطاب تحويل من الجهة "تحويل راتب" يجب ألا يقل عن 1000 جنيه.

إذا كان دون تحويل راتب فيجب ألا يقل في تلك الحالة عن 2000 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

الفائدة على التقسيط ببطاقات الائتمان من البنك الأهلي

يحصل العملاء ممن يقومون بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي على تخفيض في أسعار الفائدة، خلال أول 3 أشهر من بدء إطلاق مبادرة ما يغلاش عليك.

تتراجع الفائدة على بطاقات الائتمان من 19% إلى 16% متناقصة.

التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان.

يمكن للعملاء التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا، وبحد أدنى للحركة 500 جنيه.

كيف يمكن تقسيط الأجهزة الكهربائية من مبادرة ما يغلاش عليك بالتليفون من البنك الأهلي؟

هذه الخدمة متوفرة للعملاء الحاليين والجدد من حاملي البطاقات الائتمانية الأصلية أو الإضافية، ويمكن استخدامها داخل جميع المتاجر في مصر وخارجها، دون الحاجة للتعاقد مع التاجر، ويمكن تفعيل الخدمة من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623، بعد إجراء المشتريات التي تمت من أول الشهر وحتى نهايته، ويطالب بتقسيطها، شرط ألا تقل قيمة المنتج عن 500 جنيه.

بنك القاهرة

يمكنك الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك القاهرة لشراء الأجهزة الكهربائية، والأثاث، والأجهزة الإلكترونية، بضمان من المرتب، ويشمل هذا التمويل جميع الفئات العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص.

يقدم بنك القاهرة قرض شخصي يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

نسبة الفائدة بين 15% إلى 19% حسب تحويل الراتب والمهنة.

فترة سداد: تصل إلى 7 سنوات.

لا يقل الحد الأدني لعمر المتقدم عن 21 ولا يزيد عن 60 عامًا، عند تسديد آخر قسط.

الدخل الشهري: 300 جنيه شهريًا كحد أدنى.