بالرصاص والساطور.. عامل يقتل زوجته وطفليه بسوهاج في ظروف غامضة

جريمة مروعة شهدتها محافظة سوهاج، قبل قليل، حيث أقدم عامل على قتل زوجته وطفليه، ولد وبنت، باستخدام الأعيرة النارية و"الساطور"، ولم يمكن على الفور الاستدلال على دوافع الواقعة، حيث عثر الأهالي على جثث الضحايا، بينما فر الجاني من مسرح الجريمة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "المغاربة"، دائرة المركز، بالعثور على 3 جثث لربة منزل وطفلين من أسرة واحدة.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات، التي باشرها اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، أن الجثث خاصة بكل من "سمير. أ. ع"، 14 سنة، وشقيقته "أسماء"، 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء. ع. م"، 30 سنة.

وفي أثناء عملية فحص مداخل ومخارج المنزل، تم العثور على جثة رابعة لطفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، معلقة داخل بئر للصرف الصحي داخل المنزل، وتبين أن الطفلة تُدعى "رودينا م. ن."، 3 سنوات، وأن والدها قام بتحرير محضر باختفائها قبل يومين.

وتبين من المعاينة أن عملية القتل استخدم فيها سلاح نارى و"ساطور"، بينما عثر أثناء التفتيش على جثة طفلة تدعى "رودينا.م.ن" 3 سنوات مبلغ باختفائها منذ يومين معلقة داخل بئر للصرف الصحي بالمنزل جثة هامدة .

حرر محضر بالواقعة، وتم اخطار النيابة العامة التى انتقلت الي مكان الواقعة، وتم معاينة الجثث الأربع، والتصريح بنقلهم الى مستشفى جرجا العام، وتم نقل جثة الى مستشفى العسيرات المركزي.

كلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على الأسباب التي أدت الى الجريمة، وضبط الاب الذي تبين اختفؤه من القرية.