"إدارة قها التعليمية" تكرم "المتفوقين" في مسابقات التربية الاجتماعية

كرم صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية والدكتورة أمنية فاروق وكيلة الإدارة مديري المدارس الحاصلين علي المراكز الاولي علي مستوي الإدارة والمديرية فى مسابقات التربية الاجتماعية بحضورتوجيه التربية الاجتماعية بالإدارة.

وشمل التكريم كلاً من طارق البيجاوي مدير مدرسة الشهيد محمد صبري البيجاوي الإعدادية لفوزه بالمركز الأول علي مستوى الإدارة لمسابقة رائد عام الإتحاد وفوز مدرسته بالمركز الأول على مستوى المديرية في برنامج قافلة الرعاية الاجتماعية.

كما كرم كل من رأفت عبد الرحمن مدير سنهرة الثانوية المشتركة لحصوله على المركز الأول علي الإدارة بمسابقة رواد العموم للمرحلة الثانوية و طارق ونيس مدير مجمع أجهور لحصوله علي المركز الأول لرائد عام الاتحاد مرحلة الابتدائية وعادل معوض مدير السعيدية الابتدائية مركز أول إدارة مكرر في مسابقة رائد عام اتحاد للمرحلة الابتدائية و حسناء فريد مركز أول إدارة في مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الابتدائية و فاطمه ابراهيم مركز أول رائد مثالي للمرحلة الإعدادية.

كما تم تكريم كل من تعاون مع توجيه التربية الاجتماعية ومنهم الدكتورة أحلام سابق مسؤلة الجودة ومسعود السيد مسؤل البعثات ومحمد المهدي مسؤل الموهوبين وسمير العجمي موجه أول التربية النفسية.

في وقت سابق تفقد صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية مدرسة ترسا الثانوية المشتركة يرافقه شريف عبد العليم مدير المدرسة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس ومتابعة تفعيل المنصات التعليمية والتعليم عن بعد علاوة على متابعة تواجد أدوات التعقيم وجهاز قياس الحرارة، وتواجد الزائرة الصحية وارتداء الكمامات من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

شدد "مدير الإدارة " على تواجد كل تلميذ في ديسك منفصل وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب حفاظا على سلامتهم وتفقد "مدير الادارة " غرفة العزل واطلع على تقسيمات الفصول.

وأكد صلاح محروس مدير الإدارة على الالتزام بالحضور والانصراف وعدم غياب الطلاب وإرسال إنذارات الغياب للطلاب إلى أولياء أمورهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفعيل مجموعات التقوية.