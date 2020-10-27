حظك اليوم الثلاثاء 27 -10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الموازنة بين جميع أمور حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل ما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمال مهنية أو منزلية وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.