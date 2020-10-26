انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج سوء التغذية بمدارس الدقهلية أول نوفمبر

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن بدء الاستعدادات لفاعليات مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس والتي ستبدأ في الأول من نوفمبر المقبل، في إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، تحت شعار مبادرة "سوء التغذية بالمدارس".

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة تستعد لفاعليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا والسمنة والتقزم" لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية.

وأضاف، أن المستهدف للمبادرة حوالي 650 ألف طالب، موزعين على 1500 مدرسة ومعهد ديني، تحت إشراف 65 فريق طبي مدرب، كل فريق مُكوّن من ممرضه وفني معمل ومُدخل بيانات، موزعين على كافة المدارس الابتدائية في المحافظة.

وأشار "مكي" إلى أن الفحص يشمل:" قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم"، مؤكدا أن كل من يثبت إصابته يتم تحويله إلى اقرب عيادات تابعة للتأمين الصحي لتلقي العلاج مجانا، موضحًا أهمية التحلي بروح الفريق الواحد في العمل، من أجل صحة الطلاب.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في إصلاح عيب خلقي لطفله تبلغ من العمر 6 أيام، كانت تعانى من انسداد بعظمتي الأنف على الناحيتين وانسداد بمجرى الأنف وصعوبة تامة في التنفس، وهي حالة نادرة، حيث تم التدخل الجراحي السريع لإصلاح العيب الخلقي بواسطة فريق طبي مكون من كبار استشاري الأنف والأذن والحنجرة، وخرجت الطفلة بحالة مستقرة بعد نجاح العملية.