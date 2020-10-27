رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:10 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

 اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

 حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية هانئة وإذا كنت خاليا فإنّ سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

توقعات الأبراج لحظوظ المرشحين في انتخابات الشيوخ "5 أبراج رابحه"

توقعات الأبراج في عيد الحب.. العقرب أكثر حظا.. والجوزاء يواجه الحسد

توقعات الأبراج| تعرف على حظك اليوم 25-2-2019 بالصعيدين المهني والعاطفي

توقعات الأبراج| "الجوزاء" حياته العاطفية شيقة.. و"الأسد" يتعرض لعقبات

توقعات الأبراج| "الحمل" سلوكه إيجابي.. و"الجوزاء" يواجه مشكلات

توقعات الأبراج| حظك اليوم الجمعة 22-2-2019 بالصعيد المهني والعاطفي

توقعات الأبراج| حظك اليوم الجمعة 22-2-2019 على الصعيد المهني والعاطفي