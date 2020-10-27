حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية هانئة وإذا كنت خاليا فإنّ سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.