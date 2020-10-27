حظك اليوم الخميس 27-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء حبه للنظافة والأماكن النظيفة، ويحب تربية الحيوانات والاعتناء بها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب القضية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. من المهم أن تضع في اعتبارك مشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.