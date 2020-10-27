حظك اليوم الثلاثاء 27 -10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بأنّ له جاذبية خاصة، كما أنّ شخصيته ملفته للأنظار، ويعرف رجل الأسد بطيبة القلب فهو يسعى دائما لإسعاد جميع من حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتبدو أكثر انفتاحا وانطلاقا وأكثر قدرة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.