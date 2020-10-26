مصدر أمني: لغز المذبحة الأسرية في جرجا سينكشف بالقبض على الأب الهارب

قال مصدر بمديرية أمن سوهاج، إن لغز المذبحة الاسرية التي شهدتها مدينة جرجا، سيتكشف بمجرد القبض على الأب الهارب، لافتا إلى أن المتهم هو الوحيد الذي يملك كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة وملابساتها.

وأضاف المصدر أن الإبلاغ عن الجريمة جرى بواسطة الجيران، وتم الانتقال إلى مكان الحادث وتبين وجود 3 جثث غرقى في دمائهم "ربة منزل وابنها وابنتها" وبفحص المنزل تبين مقتل طفلة الجيران المبلغ باختفائها وجثتها معلقة في بئر الصرف الصحي، لافتًا إلى أن التحريات أشارت إلى أن الزوجة قتلت طفلة الجيران وأن الزوج انتقم منها، لكن كل تفاصيل الجريمة سيكشفها الأب بعد القبض عليه.

وشهدت مدينة جرحا جريمة مروعة، حيث أقدم عامل على قتل زوجته وطفليه، ولد وبنت، باستخدام الأعيرة النارية و"الساطور"، وعثر الأهالي على جثث الضحايا، بينما فر الجاني من مسرح الجريمة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغًا من أهالي قرية "المغاربة"، دائرة المركز، بالعثور على 3 جثث لربة منزل وطفلين من أسرة واحدة.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات، التي باشرها اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، أن الجثث خاصة بكل من "سمير. أ. ع."، 14 سنة، وشقيقته "أسماء"، 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء. ع. م"، 30 سنة.

وأثناء عملية فحص مداخل ومخارج المنزل، تم العثور على جثة رابعة لطفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، معلقة داخل بئر للصرف الصحي داخل المنزل، وتبين أن الطفلة تُدعى "رودينا م. ن."، 3 سنوات، وأن والدها قام بتحرير محضر باختفائها قبل يومين.

ودلت المعاينة أن عملية القتل استخدم فيها سلاح ناري و"ساطور"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة،وإخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الجثث والتصريح بنقلها إلى مستشفيات جرجا العام والعسيرات المركزي.

وكلف مدير أمن سوهاج إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة، وضبط الأب الذي تبين اختفاؤه من القرية.