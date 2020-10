تفاصيل أزمة محتملة بين قطر وأستراليا بسبب تعرية مسافرات وفحص عنق الرحم

أزمة محتملة بين قطر وأستراليا تطفو على سطح الأحداث العالمية، بسبب إجبار السلطات القطرية في مطار "حمد" في الدوحة لنساء على التعرية وخلع ملابسهن، وإجراء فحص نسائي دقيق في عنق الرحم بحثا عن علامات ولادة حديثة، فيما وصفت الحكومة الأسترالية الأمر بأنه "مقلق للغاية ومهين وعدواني".

بدأت القصة بالعثور على رضيع ولد قبل أوانه متروكا في حمام في مطار الدوحة، وبعدها أخرت السلطات القطرية تسع نساء من الطائرة من أجل تعريضهن للتفتيش والتعرية والفحص بطريقة وصفتها أستراليا بأنها "مهينة"، من أجل البحث عن أم محتملة للرضيع المتخلى عنه في حمامات المطار القطري.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مسافرات على الخطوط القطرية فوجئن، في أول أكتوبر الجاري، بتخصيص عربات إسعاف في المطارات من أجل إجراء الفحوص للنساء والتأكد مما إذا كانت إحداهن قد أنجبت، مؤخرا. كما أكدت وقالت شبكة "سفن نيوز" التلفزيونية إنه جرى إجبار النساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من هذا الشهر، من بينهن 13 أسترالية، والخضوع لفحص طبي بعد العثور على الرضيع.

ونقل موقع "دويتش فيله" عن شبكة "سفن نيوز" الأسترالية، أنه جرى إنزال النساء من على متن الطائرة و"إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر في سيارة إسعاف على مدرج المطار". وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الاسترالية إنه طُلب من كل النساء البالغات في الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن. فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة.

The federal government is considering taking actionagainst Qatar after 7NEWS revealed Australian women were invasively searched atDoha Airport. The foreign affairs minister described the incident as'grossly disturbing', waiting for a report before the nextstep. @riley7news pic.twitter.com/0qqEAsXZd9 —7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October26, 2020

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، اليوم الاثنين، أن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري وإن الحكومة الأسترالية بحثت هذا الأمر مع السفير القطري، وقالت إنه تم أيضا إبلاغ الشرطة الاتحادية الأسترالية بهذا "الحادث غير العادي".

وطالبت الحكومة الاسترالية قطر بإيضاحات بشأن الواقعة، وأكدت أن إجبار سيدات على خلع ملابسهن وإجراء فحص دقيق لأعضائهن التناسلية "أمر مزعج للغاية، وعدواني، ويتعلق بمجموعة من الأحداث".

كما أحالت الحكومة الأسترالية المسألة، اليوم، إلى الشرطة الاتحادية في البلاد، وسط إدانات للانتهاكات التي لحقت المسافرات خلال الرحلة على الخطوط القطرية. وقالت السلطات الأسترالية، إنها تنتظر الحصول على تقرير من الجهات القطرية، لأجل اتخاذ تدابير مناسبة في الحادثة التي وصفت بـ"المقلقة على نحو فادح"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال مسافر على نفس الطائرة التي أُجبر النساء اللاتي على متنها بخلع ملابسهن لإجراء الفحص، ويدعى فولفجانج بابيك، إن المسافرات عُدن إلى الطائرة التي كان فيها والمغادرة من الدوحة إلى سيدني في حالة "صدمة هائلة" بعدما طلب منهن نزع ملابسهن من الجزء السفلي للخضوع لفحص أجرته طبيبة نسائية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال "بايك": "جميعهن كن مستاءات وبعضهن غاضبات جدا، وإحداهن كانت تبكي لكن جميعهن لم يصدقن ما حصل"، معربا عن اعتقاده بأن الحادثة قد تمثل "انتهاكا للقانون الدولي".

وبحسب موقع "فلايت رادار" لمراقبة حركة الطائرات، أدى الفحص على عنق رحم المسافرات إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط القطرية QR908 إلى سيدني أربع ساعات.