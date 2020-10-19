فيديو.. دعم الدوحة للإرهاب عقبة أمام حصول قطر  على "F-35" الأمريكية

بات من الواضح، أن قطر طلبت رسميا شراء المقاتلة "F-35" من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المقاتلة الأكثر تطورا في سلاح الجو الأمريكي، ورغم جهود قطر المضنية، إلا أن الأمر يبدو بعيد المنال، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن صحيفة "جيروازليم بوست"، ذكرت أن وصول F-35 لقطر يعني وقوعها في "يد الإرهابيين"، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط قطر بالمنظمات الإرهابية، فقد تصاعدت "عدوانية قطر" بالمنطقة مؤخرا.

وأشار التقرير، إلى أن قطر متهمة بدعم خالد شيخ محمد المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر.وكذلك تمول قطر طالبان وحماس وداعش وجبهة النصرة والإخوان، والتقارب التركي القطري، في ظل دعم أنقرة للدوحة في مواجهة جيرانها بالخليج.

وأكد التقرير، أن قطر باتت الشريك الأقرب إلى تركيا، التي تصاعدت عدوانيتها بالمنطقة في الآونة الأخيرة، وبات البلدان يدعمان ويحتضنان تنظيم الإخوان بشكل علني، ما أدى لتأجيج الصراعات المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما يمنع قطر من الحصول على المقاتلة الأكثر تطورا في العالم.