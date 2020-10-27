تعرف على عناوين وأرقام هواتف مراكز خدمة العملاء بمياه القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي عناوين وأرقام هواتف مراكز خدمة العملاء بمختلف المناطق

مركز خدمة العملاء فى الزيتون

العنوان: 9 ش نصوح – الزيتون

التليفون: 26547277

مواعيد العمل : من 8 ص حتى 4 م

مركز خدمة العملاء فى وسط المدينة

العنوان: 42 ش رمسيس أمام مسجد الفتح

التليفون: 25791588

مواعيد العمل : من 8 ص حتى 4 م

مركز خدمة العملاء فى الوايلى

العنوان: ميدان الفردوس ـ نهاية أحمد سعيد

التليفون: 24849825

مواعيد العمل : من 8 ص حتى 4 م

مركز خدمة العملاء فى بهتيم

العنوان: شارع بهتيم العمومى أمام سوق بهتيم شبكات بهتيم

التليفون: 48241777

مواعيد العمل : من 8 ص حتى 4 م

مركز خدمة العملاء فى مدينة نصر

العنوان: طريق الأوتوستراد أمام جامعة الأزهر والمركز الدولى للمؤتمرات

التليفون: 24023034- 22614731

مواعيد العمل : من 8 ص حتى 4 م

مركز خدمة العملاء فى الخلفاوى

العنوان: شارع 9 معمل الألبان الخلفاوى مطلع كوبرى أبو وافية

التليفون:22009525

مواعيد العمل : من 8 ص حتى 4 م

مركز خدمة العملاء فى المعادى

العنوان: شارع وادى النيل من كورنيش النيل المعادى

التليفون: 25384920

مواعيد العمل : من 8 ص حتى 4 م

طرق وآليات تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي.

خصصت شركة مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عدد من الطرق والاليات التي يجب ان يتبعها المواطن لتقديم شكواة لمياة الشرب

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

* تطبيق الهاتف المحمول.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".