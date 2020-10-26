صورة جديدة لـ"رودينا" كلمة سر "مذبحة جرجا": كانت متغيبة من 6 أيام

تنشر "الوطن" صورة جديدة للطفلة "رودينا" بنت الجيران، والتي كانت كلمة السر فى "مذبحة جرجا"، حيث قتلتها جارتها خنقا، ووضعتها فى خزان مياه داخل منزلها، واكتشف زوج الأخيرة ما فعلته زوجته، فقتلها مع طفليها، ولاذ بالفرار، حسبما أوضحت التحريات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جهودها لضبط الزوج القاتل، وانطلقت مأموريات لملاحقته فى 3 محافظات، ترجح التحريات، هروبه إلى إحداها.

وكشفت التحريات التى باشرها وأشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير مباحث سوهاج، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة ربة منزل "شيماء" وطفليها "أسماء وسمير"، وأثناء التفتيش، عثرت على جثة ابنة الجيران "رودينا".

ورجحت التحريات أن الزوج القاتل، ارتكب جريمته بقتل زوجته وطفليه، انتقاما منها لقتلها ابنة الجيران.

وبحسب المعلومات المتوفرة، حتى الآن، عن رودينا "كلمة السر فى المذبحة"، فإنها تبلغ من العمر 7 سنوات، ويتيمة الأب حيث توفي والدها منذ 5 سنوات، ولديها شقيقة واحدة فقط تكبرها.

وتغيبت رودينا من منزل أسرتها، في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الماضي، حسبما هو موضح ببوست على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتلقت النيابة العامة بلاغا بالحادث، وانتقلت وعاينت الجثث الـ 4، وأمرت بندب الطب الشرعي، لتشريح الجثث، ولبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الزوج الهارب، وانطلقت مأموريات من الشرطة، قاصدة 3 محافظات، لضبطه.