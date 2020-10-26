أول صورة للطفلة رودينا: قتلتها جارتها وتسببت في وقوع مذبحة جرجا

تنشر "الوطن" أول صورة للطفلة رودينا، والتي قتلتها جارتها، وأخفت جثتها في بئر صرف صحي بمنزلها، بمدينة جرجا، ما ترتب عليه وقوع مذبحة راح ضحيتها القاتلة وطفليها على يد الزوج.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة رودينا مشنوقة داخل بئر صرف صحي، كما عثرت على جثة أم وطفليها داخل غرفة وصالة منزلهم بجرجا، وأكدت التحريات أن الأب هو وراء الجريمة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت في مذبحة سوهاج، والتي راح ضحيتها سيدة واثنان من أطفالها، أن الأب وراء ارتكاب المذبحة انتقامًا من زوجته وأبنيه الاثنين بعد أن عثر على جثة طفلة ابنة جارتهم مقتولة ومدفونة في "بئر الصرف الصحي" الخاص بالمنزل، ورجحت التحريات أن الأب انتقم من زوجته لإقدامها على قتل بنت جارتهما فقتلها أمام أطفالها الاثنين، وبعد ذلك ذبح طفليه بدم بارد وفر هارباً.

وكشفت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أن قوات الأمن عثرت على الجثث الثلاثة في غرفة النوم وصالة المنزل، وجثة الطفلة الرابعة - ابنة الجارة - مقتولة خنقا وملقاة في بئر الصرف الصحي.

وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة وعاينته، وحرزت سلاحاً أبيضاً ملطخاً بالدماء، وقررت عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وبدأ فريق البحث فى فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الجريمة وأيضاً مناقشة جارة المجني عليها، لمعرفة دوافع جريمة قتل الطفلة - ابنة الجارة -، ولا تزال القوات تواصل جهودها لضبط الاب الهارب المتشبه فيه بارتكاب تلك المذبحة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على 3 جثث من بينها طفلين، وانتقل الى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات التي باشرها اللواء عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية مقتل كل من "سمير.ا.ع"، 14 عاماً "وأسماء.ا.ع" 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء.ع.م" 30 عامًا.

وتبين من المعاينة أن عملية القتل اُستخدم فيها سلاح ناري وساطور، بينما عُثر أثناء التفتيش على جثة طفلة تدعى "رودينا.م.ن" 3 سنوات، ومبلغ باختفائها منذ يومين، ومعلقة داخل بئر للصرف الصحي بالمنزل جثة هامدة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمت معاينة الجثث الأربع، والتصريح بنقلهم إلى مستشفى جرجا العام، وتم نقل جثة إلى مستشفى العسيرات المركزي.

وكلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الجريمة، وضبط الأب الذي تبين اختفاؤه من القرية.