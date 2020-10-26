عاجل.. حريق ضخم بريف حمص في سوريا

اندلع حريق ضخم في بلدة الناصرة وجبالها بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي وسط سوريا، وامتد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن فرق الإطفاء والدفاع المدني وبالتعاون مع الأهالي ما زالت تحاول السيطرة على الحريق الذي تساهم الرياح في امتداده السريع، واقترابه من المنازل، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وما زالت البلاد تعاني من الحرائق المتنقلة التي كان أخطرها موجة متزامنة بدأت في 8 من الشهر الجاري وحتى الـ12 منه في أرياف اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وأدت إلى خسائر كبيرة حيث تضررت 252 قرية، واحترق أكثر من مليوني شجرة.

وكان وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، أعلن، في 11 أكتوبر الجاري إخماد كل الحرائق المندلعة منذ فجر 9 أكتوبر، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وجرى تسجيل، 156 حريقا، منها 95 حريقا في اللاذقية، و49 حريقا في طرطوس، و12 حريقا في حمص.

وأسفرت الحرائق التي أتت على مئات الهكتارات عن سقوط قتلى، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات.