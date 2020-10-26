مجلات كلية الإعلام تواصل تقدمها.. "أرسيف": من الفئة الأولى

أعلنت قاعدة البيانات الرقمية العربية "معرفة"، عن نجاح المجلة المصرية لبحوث الإعلام، الصادرة عن كلية الإعلام جامعة القاهرة، في الحصول على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي: "أرسيف" Arcif، المتوافقة مع المعايير العالمية.

وجاء في التقرير السنوي الخامس للمجلات للعام 2020، أن المجلة المصرية لبحوث الإعلام، نجحت في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف" Arcif المتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يبلغ عددها 31 معيارًا.

ويمكن الإطلاع على المعايير، من خلال هذا الرابط: /http://e-marefa.net/arcif/criteria

وحصلت المجلة على معامل تأثير (0.27) لعام 2020، مع العلم أن متوسط معامل "أرسيف" في تخصص الإعلام والاتصال على المستوى العربي، هو (0.214)، وبذلك تم تصنيف المجلة ضمن الفئة الأولى : Q1، وهي الفئة الأعلى.

وقامت معامل "أرسيف Arcif " بفحص ودراسة بيانات ما يزيد على 5100 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية أو بحثية في عشرين دولة عربية، نجح منها 681 مجلة علمية فقط، لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "أرسيف Arcif "في تقرير عام 2020.

والجدير ذكره أن معامل التأثير "أرسيف Arcif " يخضع إلى إشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية، وهي: مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإكسوا"، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية فرع الخليج، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية، وبريطانيا.

كانت مجلة "السياسة الدولية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام قد حصلت على المرتبة الثالثة في تخصص العلوم السياسية من بين 40 مجلة على المستوى العربي والمرتبة الـ37 بين مجموع مجلات بلغ 681 مجلة علمية، ضمن التقرير السنوي الخامس للمجلات للعام الجاري 2020، حيث نجحت المجلة في الحصول على اعتماد تصنيف معامل "ارسيف" وهي أحد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية.