يقف على قدمين قريبا.. الحكومة تمد يدها لبائع مبتور الذراع والقدمين (صور)

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لما نشرته "الوطن" بعنوان "دون قدمين.."عمرو" يتحدى ظروفه زاحفا على الأرض لبيع كروت شحن بالقطار"، الأربعاء، وتبنت حالة عمرو من ذوي الإعاقة، الذي يبيع كروت شحن بالقطارات لكسب الرزق.

وقررت اللجنة، التكفل بعلاج "عمرو" ورعايته، وفقًا لما أعلنه هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "فاكرين الشاب الجميل اللى فى الصور دى، فاكرين أما قلت لكم اطمنوا، لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تكفلت بحالته ورعايته".

وأضاف "يونس" عبر صفحته على موقع التواصل الاجاتماعي "فيس بوك"، "النهاردة الناس الجميلة اللى في اللجنة، راحوا معاه مركز تأهيل العجوزة، وكمان راحوا معاه وزارة التضامن الاجتماعي، ودلوقتى بيتم تفصيل أطراف صناعية له، وهتتبعت المقايسة لمسئولى لجنة الاستغاثات الطبية، علشان نطلع بيها قرار من رئيس الوزراء".

كما تابع: "اطمنوا تانى، شكرا للمصريين الجدعان اللى بيخدموا إخواتهم الجدعان برضه تحيا مصر".

وقال "عمرو" في حديثه لـ"الوطن"، إنه فقد ذراعه الأيسر وقدميه، في حادث قطار، يوم الثاني عشر من ديسمبر عام 2008، وبعدها قاوم وثابر ولم يجد أمامه عمل يناسب ظروفه الصحية سوى بيع كروت الشحن، بعدما فقد عمله في أحد الفنادق، ،"بدأت ببيع كروت الشحن والحمد لله بقيت أبيع وأكسب"، وما إن تطورت الحياة من حوله وظهرت ماكينات الدفع الفوري سارع بشراء واحدة ليزيد ربحه بها.

أصابع يده اليمنى هي سلاحه الوحيد الذي تبقى له من أسفل عجلات القطار، بها يضغط على أزرار ماكينة الدفع الفوري لزبائنه وبها يبيع كروت الشحن، يتوكأ عليها في سيره، لم تسمح له ظروفه المادية لتركيب أطراف صناعية تعينه على حياته، ينتقي الأوقات ليهرب من زحام الركاب،"مقدرش أشتغل في الزحمة هتبهدل وسط الناس"، سيرته الحسنة وأمانته معروفتان وسط الركاب لا يعود إلى بيته إلا وقد باع بضاعته كلها.

"الاستغاثات الطبية" تستجيب لشاب بترت ساقيه في حادث قطار

وكانت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، بعد نشر "الوطن" قصته، استجابت لمناشدات تداولت بشكل موسع، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الشاب عمرو جمعة، 35 عاما، الذي تعرض لحادث قطار في عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة، في كلا الساقين، وبتر ثالث في أحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية، تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الاستجابة للحالات الإنسانية، فور رصدها عبر وسائل الإعلام، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، تواصل فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء كل البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك التواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، الذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجاري، لتقييم حالته الصحية، تمهيدا لتركيب الأطراف الصناعية، إذا لزم الأمر، ووفقا لما تقرّه اللجنة الطبية.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة: تواصلت لجنة الاستغاثات الطبية مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي تواصل مع الشاب شخصيا، ووعد بتكريمه ماديا ومعنويا، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الرعاية الاجتماعية للحالة وتوفير حياة كريمة للشاب، إيمانا من اللجنة بضرورة التكامل والتنسيق بين كل الجهات المسئولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.