جهود لجنة الاستغاثات الطبية بالوزراء في شهرين: الاستجابة لـ850 استغاثة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في تقرير رصد الاستجابة لإستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أنَّه تمّ رصد والاستجابة لأكثر من 850 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، تم التواصل معها جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع.

87 قرار علاج على نفقة الدولة

ولفت إلى أنه قد صدر بخصوصها 87 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

ونوه إلى أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية كذلك تلبيه احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة، والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام بالإضافة إلى استغاثات كورونا.

وعرض "المصري"، جانباً من استجابة لجنة الاستغاثات الطبية لما تمّ نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وكذلك ما يرد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعايات الأيتام، ودور رعايات المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما يصل إليها مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولي بالرعاية.

الاستجابة لطبيب بعزل بلطيم يعاني من عدم الرؤية وحجزه بالمركز الطبي العالمي

وتضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل من الطبيب "محمود س " (37 سنة) كان يعمل بأحد مستشفيات العزل ببلطيم ويعاني من مشكلة بعدم الرؤية نظرًا لإصابته بارتفاع شديد في ضعط الدم، حيث تواصل المستشار الطبي مع الطبيب، وتم أجراء الإشاعات اللازمة على العين والتنسيق مع اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير مستشفى المركز الطبي العالمي، وتم استقبال المريض وعرضه على لجنة من الأساتذة والاستشاريين بمستشفي المركز الطبي العالمي، وحجز المريض بالرعاية، وكلف رئيس الوزراء بعلاجه على نفقة الدولة.

كما تم رصد منشور على إحدى صفحات الفيس بوك خاص بحالة الطبيبة "آية . م" ٣١ سنةطبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى كانت تعاني من أعراض مرضية حرجة، حيث إن لها تاريخا مرضيا بتركيب دعامة بالشريان الأورطي وزوجها طبيب يعاني من كورونا وهو الآن بالعزل المنزلي، وقد توجهت الطبيبة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى الأسبوع الماضي تعانى من صعوبة بالتنفس و تسارع ضربات القلب، وتم حجز المريضة بالرعاية المركزة، ووضعها على أكسجين مستمر، وعمل الفحوصات الممكنة؛ وتبين أن المريضة تحتاج لإجراء مسحة للكورونا وتحتاج لاجراء موجات صوتية على القلب بالمنظار عن طريق المريء، حيث أن التشخيص المبدئي هو إصابة بفيروس كورونا المستجد مع التهابات على الصمام الاورطى، وعلى الفور تم التواصل مع الطبيب المعالج ومدير المستشفى و تم إجراء مسحة للكورونا، والتي جاءت سلبية؛ وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير مستشفي المركز الطبي العالمي، وتشكيل لجنة من كبار أساتذة الطب بالمركز لمناظرة تقارير الطبيبة، وتم التنسيق و نقل الطبيبة لمستشفي المركز الطبى العالمى، وحجزها بالرعاية المركزة وتم صدور قرار من رئيس الوزراء بتحمل نفقات علاجها، وتم خروجها من المستشفي بعد التعافي، وتوجهت الطبيبة برسائل شكر لرئيس الوزراء، والفريق الطبى بمجلس الوزراء، على الرعاية الكاملة طوال فترة العلاج .

كما تضمنت الحالات استغاثة علي صفحات التواصل الاجتماعي من زوجة الطبيب صيدلي "ابراهيم ج." – محافظة القاهرة محجوز بالمستشفي الطبي العالمي، قام بإجراء عملية جراحية لإستئصال الامعاء نتيجة وجود غرغرينة بها، وتم استلام التقارير الطبية بحالته الطبية، وتكاليف العلاج وعرضها علي اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وتم استصدار قرار من رئيس الوزراء بالمساهمة في مصاريف العلاج.

وكذلك استغاثة من والد الطفل "خالد ص." 4 سنوات محافظة كفر الشيخ، حيث تعرض لحادث انفجار كشك كهربائي أثناء السير بجوار منزله نتج عنها حروق متفرقة بجسده من الدرجة الثالثة، وسوء حالة الأطراف العلوية (الذراعين)، وعلي الفور تم التواصل والتنسيق مع أ.د حسن الططاوي مدير مستشفيات جامعة طنطا، واستقبال الطفل وعرضه علي كونسولتو من الأساتذة الأطباء وتم حجزه وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للطفل، حيث تم بتر أطرافه العلوية وتم اجراء العمليات التجميلية اللازمة مع توفير وحدات الدم اللازمة للعمليات، وجميع الأدوية اللازمة وتم خروج الطفل من المستشفي بعد استقرار حالته، وسيتم تركيب أطراف صناعية فور سماح حالته بذلك؛ كما تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وتوجيه خدمات الوزارة التي يمكن أن يستفيد منها الطفل وأسرته.

إلى جانب استغاثة من والد الطفل "عمرو خ."– 13 سنة -محافظة القليوبية تعرض لحادث سقوط من اعلي منزله اثناء لعبه بطائرة ورقية، وفي حالة حرجة جدا، وعلي الفور تم التنسيق مع ا.د طارق يوسف مدير مستشفي الجراحة والرعايات بالدمرداش، حيث تم استقبال الطفل بقسم الطواريء وعمل جميع الفحوصات والتحاليل والاشعات اللازمة للطفل وحجزه بالرعاية وخروجه بعد تحسن الحالة، فضلاً عن استغاثة من جد الطفل "مالك أ." – 8 شهور -محافظة كفر الشيخ، يعاني من أورام متعددة بالمخ والكلي وحالته خطيرة، حيث تم التواصل وعرض التقارير الطبية والأشعات علي أ.د إيمان رجب، أستاذ أورام الدم بمستشفي الدمرادش للأطفال؛ كما تم التنسيق وحجز الطفل بمستشفي 57357 للأورام بطنطا وتم حجز الطفل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتم استقبال استغاثة تليفونية من زوج السيدة كريمة م. 40 عاما من القاهرة، تفيد بأن زوجته حامل في 3 توائم في الشهر الثامن من حملها، وفي حالة وضع، وحالتها خطيرة وتحتاج الي إجراء عملية ولادة عاجلة في احد المستشفيات مع توفير حضانات للأطفال الثلاثة؛ وعلي الفور تم التواصل مع دكتور ضياء عبدالحليم، مدير مستشفي الجلاء التعليمي للولادة، واستعد جميع الأطباء لاستقبال الأم التي وضعت مولودها الأول (ذكر) في استقبال المستشفي، ومن ثم قام الأطباء بإجراء عملية ولادة قيصرية للتوأم الاخرين (بنتين) .كما تم التنسيق مع ا.د زهراء عزالدين رئيس قسم الحضانات بمستشفي ابوالريش المنيرة، وتم نقل الأطفال بالاسعاف الي مستشفي ابوالريش المنيرة؛ وتم خروج الام من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وكذلك استغاثة من والد الطفل "رمضان ع. "– 10 سنوات – محافظة الفيوم حيث تعرض لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بأحد المحال التجارية القريبة من منزله؛ وعليه تم التواصل مع د.أحمد ربيع مدير مستشفي الفيوم العام لاستقبال وحجز الطفل بالمستسشفي؛ كما تم التواصل بالتنسيق مع أ.د مصطفي قدري (استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية) وإرسال صور وتقرير طبي بحالة الطفل وقام بكتابه العلاج اللازم لحالته كما تكفل بعلاج الطفل وعمل جلسات التجميل اللازمة لحالته مجانًا.

ونظرًا لظروف البلاد والقرار الخاص بغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات الخاصة باستقبال حالات الكورونا؛ أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال عدد من الحالات والتنسيق مع الأطباء المختصين للاستشارة الطبية وتقرير خطة العلاج اللازمة للمرضي عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، وعرض جانباً من تلك الحالات.

وتضمنت الحالات استغاثة من والدة الطفلة "جودي " سنتين محافظة الشرقية تعاني من "أنيميا" حادة ناتجة عن نقص الحديد وتحتاج إلى العرض علي أحد الاساتذة المتخصصين حيث تم التواصل مع أ.د آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال أمراض الدم وزرع النخاع، لعرض التحاليل والتقارير الطبية وقامت بالتواصل مع أهل الطفلة وكتابة العلاج الدوائي اللازم لحالتها الصحية.

وكذلك استغاثة من زوجة المريض "مصطفي م." 68 عاما محافظة القاهرة يعاني من ورم بالمخ وتم إجراء عمليات جراحية منذ سنوات ويعاني من آلام حادة، وعليه تم التواصل وارسال التقارير والاشعات اللازمة إلى أ.د تقوي حسيني الخطيب، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، وقامت بالتواصل مع المريض ووضع خطة العلاج اللازمة لحالته الصحية ؛حيث تم حجز المريض واجراء عملية لاستئصال الورم بالمخ بمستشفي السلام العام.

وأكد الدكتور حسام المصري قيام اللجنة بمتابعة ما ينشر من استغاثات رواد مواقع التواصل الإجتماعي لطلب الحضانات والرعايات المركزة وأكياس الدم ومشتقاته، حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة "137" وبنوك الدم الإقليمية لتوفير اللازم في مثل هذه الحالات؛ وفي ظل الظروف الحالية للبلاد ونقص وحدات الدم في معظم المستشفيات تم التنسيق مع فريق" انقذ حياة" لتوفير متبرعين بالدم لعدد 58 استغاثة تم رصدها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وعرض جانباً من الحالات التي تضمنت استغاثة من نجل المواطن " سيف الملوك س." – 85 عاما – القاهرة يعاني من "أنيميا" حادة ويحتاج إلى توفير رعاية مركزة؛ وعليه تم التواصل مع د.احمد عبدالعزيز مدير مستشفي أحمد ماهر التعليمي، واستقبال الحالة وحجزها بالرعاية وتم توفير وحدات الدم وصفائح البلازما المطلوبة للحالة، وتم خروج الحالة من المستشفي بعد التعافي واستقرار حالته الصحية.

واستغاثة عاجلة علي صفحات التواصل من أهل المريضة "إيمان ا." تعاني من نزيف حاد ومحجوزة بالمستشفي الجامعي ببني سويف وتحتاج إلى توفير عدد 2 وحدات دم؛ حيث تم التنسيق مع فريق "انقذ حياة" وتوفير متبرعين بالدم، واستغاثة عاجلة للطفل "احمد ن." _7 _ سنوات محجوز بمستشفي الشاطبي ويحتاج إلى متبرع فصيلة دم "O" سالب وعلي الفور تم التواصل مع فريق "انقذ حياة" وتوفير متبرع للحالة.

وأضاف رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن مجلس الوزراء استجاب لذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل بتركيب الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر، استغاثة علي مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير طرف صناعي للطالب "مصطفي"- 9 سنوات – مولود بعيب خلقي، هو عدم اكتمال الساق فوق الركبة، حيث تم التواصل مع والدته وتوجيهها الي مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها علي اللجنة الطبية العليا وصدور قرارالعلاج علي نفقة الدولة من رئاسة مجلس الوزراء، وتم تركيب الطرف الصناعي للطفل ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

إلى جانب استغاثة من المواطن "إسلام ج."، الذى يعاني من بتر باليد نتيجة مرض الفيل ويحتاج لتركيب طرف صناعي، حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها علي اللجنة الطبية العليا وصدور قرارالعلاج علي نفقة الدولة من رئاسة مجلس الوزراء وتم تركيب الطرف الصناعي.

وكذا استغاثة من المواطن "جمال م."، تعرض لحادث قطار نتج عنه بتر بالساقين ويحتاج لتركيب أطراف صناعية ذات مواصفات خاصة ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي مرة أخرى، وعليه تم توقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفي التأهيلي للقوات المسلحة بالعجوزة، واستلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها علي اللجنة الطبية العليا، وصدر قراربتحمل تكلفة الأطراف الصناعية من رئيس الوزراء.

وفي إطار التعاون مع "هيئة الدواء المصرية" لتوفير الأدوية اللازمة للحالات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية المختلفة، أشار الدكتور حسام المصري إلى أنه تم رصد استغاثة علي صفحات التواصل الاجتماعي من والد الطفل "محمود" 12 عامًا يعاني من مرض نادر "ويلسون" وفي حاجة إلى توفير دواء كيوبربين "Cupripen 250" غير المتوفر بالصيدليات؛ وعليه تم التواصل مع د.حسام محمد عبدالله - مدير إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصري، حيث أفاد بتوفير العلاج المطلوب وجرعات كافية لوالد الطفل بصيدلية الإسعاف؛ وذلك بالإضافة إلي توفير مثيل جديد للمستحضر “Metalcaptase 300mg ” وأنه تم الإفراج عن الشحنة وجار توزيعها علي كافة المستشفيات وفروع الشركة المصرية.

كما لفت إلى استغاثة والد طفل، عمره 40 يومًا_ يعاني من مرض متلازمة الغرب وفي حاجة الي توفير حقن سيناكتين "Synacthen" وعليه تم التواصل مع د.حسام محمد عبدالله - مدير ادارة نواقص الادوية الطبية بهيئة الدواء المصري، حيث افاد بان الدواء المذكور تم ايقاف توريده لكافة الدول العربية نتيجة لبيع الشركة المنتجة للمستحضر عالمياً، وعليه تم تسجيل وإنتاج وتوفير مستحضر مثيل في التركيز والمفعول محلي الصنع وهو ادرينوكورتين “Adrenocortine”.

وكذلك استغاثة من والد الطفلة نبيهه س – 6 سنوات بحاجة لعمل قسطرة قلبية وتحتاج لدواء Oxymetholone حيث تم التواصل مع د.حسام عبدالله مدير ادارة نواقص الادوية بهيئة الدواء المصري، وتم الافادة بان الدواء متوفر بشركة المهن ومبيعاته قليلة جدا فى السوق، وانه قام بحجز علبتين للحالة وبالفعل توجه والد الطفله لفرع الشركة وقام باستلام الدواء "مجانا".

إلى جانب استغاثة علي صفحات التواصل الإجتماعي للمريضة ولاء س.- 31 سنة – القاهرة، تحتاج الي اجراء عملية بتر بساقها وتحتاج الي دواء ترتنال وعلي الفور تم التواصل مع هيئة الدواء المصريه، وافادت بان هناك مثيلا محليا للدواء "ترنتال" باسم "ترينتوكسيمال امبول" يحتوي علي نفس المادة الفعالة (بنتوكسيفيللين) وان الهيئة قامت بالتواصل مع اهل المريضة وابلغتهم بأماكن توافر الدواء المذكور اعلاه فضلا عن التواصل مع معهد ناصر وبالفعل افاد نائب مدير معهد ناصر بان الحاله تلقت العلاج وتم عمل ما يلزم.

فضلاً عن استغاثة علي صفحات التواصل الإجتماعي للمريضة "ياسمين ي." تعاني من انيميا البحر المتوسط وبحاجة الي حقن Desferal 0.5Mg بالمنزل وعلي الفور قامت هيئة الدواء بالتواصل مع والدها وتوجيهه الي صرف العلاج المذكور من صيدلية الاسعاف.

إلى جانب استغاثة من نجل "محمد أ." يعاني من غيبوبة كبدية محجوز بالمستشفي الأميري ببورسعيد بحاجة إلى حقن "لولاويست" ومن ناحيتها أفادت الهيئة الدواء المصرية بتوافر الدواء في فروع الشركة المتحدة وعليه قامت لجنة الاستغاثات بتوفير الجرعات المطلوبة للحالة وإرسالها للمريض بالمستشفى، واستغاثة زوج السيدة "صباح م" –45 سنة – محافظة الشرقية، حيث أن الحالة مريضة قلب وتحتاج إلى حقن Examide 10 Mg بشكل عاجل وعليه قامت لجنة الاستغاثات الطبية بتوفير الجرعات المطلوبة وإرسالها للمريضة.

وأكد المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم رصد العديد من الاستغاثات علي مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بأدوية مثل "اكتيمرا" و"سومينالينا" و "اندريل" و "بلاكونيل" افادت هيئة الدواء المصرية بأن الادوية المذكورة متوفرة بصيدليات الاسعاف والشكاوي ويتم صرفها بوجود الروشتة وبطاقة المريض ؛ اما بالنسبة لدواء "كيبرون اقراص" افادت الهيئة بأن هناك مشكلة في ماكينة التعبئة الخاصة بالدواء مع توفير مثيله Minophyllin 300 sr.

وفي إطار ما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار أساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي والعمل على إيجاد حلول سريعة لها لإنقاذ اكتر من "250" حالة سنوياً؛ أكد الدكتور المصري أنه تم استصدار عدد من القرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".

وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة رصدت عدداً من المنشورات الكاذبة علي صفحات التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضي وجمع مبالغ مالية للمساعدة في اجراء عمليات جراحية وجار التعامل معها قانونيًا؛ وفي هذا الصدد تناشد لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء جميع المواطنين بالتأكد أولًا من صحة مثل هذه المنشورات والإستغاثات؛ وإرسال أي منشور يهدف إلي جمع أموال استغاثات طبية إلي الجهات الحكومية المختصة.

وفيما يتعلق بحالات فيروس كورونا المستجد، أكد الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، قيام لجنة الاستغاثات الطبية برصد ما يقرب من "570" حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا حيث تم التنسيق ما بين لجنة الاستغاثات الطبية والمكتب الاعلامي بوزارة الصحة وغرفة عمليات إدارة الأزمة بوزارة الصحة ووكلاء الوزراة ومديري الطواريء ومسئولي الطب الوقائي بالمحافطات، حيث تم التعاون لتوجيه الحالات الي أقرب مستشفيات فرز وعزل، وذلك لتقييم الحالات وعمل التحاليل والاشعات اللازمة وإجراء المسحات، وتوفير العلاج اللازم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة؛ كما تم التنسيق لحجز حالات كورونا الإيجايبة الحرجة بغرف ورعايات مستشفيات العزل؛ وكان من ضمن هذة الاستغاثات علي سبيل المثال:

استغاثة من نجل المريضة "سيدة ع" – 56 سنة - تفيد بأن والدته تعاني من تليف بالكبد وتظهر عليها اعراض كورونا وفي حالة صحية سيئة وتحتاج الي الحجز في احد مستشفيات العزل، حيث تم التنسيق مع الاسعاف ونقل المريضة لمعهد الكبد، حيث تم استقبالها بالطواريء وتقييمها وعمل المسحة وحجزها بالرعاية واعطائها العلاج اللازم وخرجت بعد التعافي من كورونا.

كما أشار إلى أنه تم تلقي عدد من الاستغاثات الخاصة بكورونا بمحافظة بني سويف حيث تم التنسيق مع ا.د محمد يوسف وكيل اول الوزارة بالمحافظة وتوجيه الحالات الحرجة لمستشفيات العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وكان من ضمنها استغاثة من نجلة السيدة "سماح ع. " 70 سنة – تعاني والدتها من اعراض كورونا وحالتها سيئة وتحتاج الي اجراء غسيل كلوي حيث تم التنسيق مع د. محمود حسين مدير الطواريء بالمحافظة وارسال سيارة اسعاف وحجز المريضة بمستشفي الحميات ببني سويف لإجراء الغسيل الكلوي وتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

إلى جانب استغاثة من السيدة "عبير أ." 29 عامًا اشتباه كورونا في حالة وضع حرجة بمستشفي الشيخ زايد وبحالة إلي النقل لمستشفي متخصص لاجراء عملية الولادة مع توفير رعاية مركزية، حيث تم التواصل والتنسيق مع د.أحمد عطا مدير مستشفي التامين الصحي بمدينة نصر لاستقبال الحالة وتم حجز المريضة وإجراء الفحوصات اللازمة وإجراء عملية الولادة وخروج المريضة بعد التعافي.

فضلاً عن استغاثة علي احد صفحات التواصل الاجتماعي للمواطن "خالد " 48 سنة – الاسكندرية - كفيف يعاني من اعراض كورونا حيث تم التواصل مع السيد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل اول الوزارة بالاسكندرية، وارسال سيارة اسعاف ونقله لمستشفي العجمي وخروجه بعد التعافي؛ كما قامت د. ايمان علي، برئاسة مجلس الوزراء بالتواصل مع زوجة المريض وتقييم حالتها الصحية وارسال خطة العلاج اللازمة لحالتها اثناء العزل المنزلي والمتابعة حتي التعافي.

وأكد د. المصري أن اللجنة قامت برصد عدد من الاستغاثات علي صفحات التواصل والتنسيق مع أ.منال سالم بمكتب العلاقات العامة والاعلام التابع لوزيرة الصحة، وعضو غرفة الأزمات بالوزارة، لتوجيه الحالات لتقييمها وحجزها إذا لزم الأمر بالمستشفيات المخصصة لذلك علي مستوي الجمهورية، وكان من ضمنها وعلي سبيل المثال، استغاثة من المواطن"محمد ك" تفيد بأن والدته ايجابي كورونا ونسبة الأكسجين 60% وتحتاج الي الحجز بالرعاية في احد مستشفيات العزل، حيث قامت بالتواصل مع نجل المريضة والتنسيق لنقلها بالاسعاف وحجزها برعاية مستشفي الساحل التعليمي.