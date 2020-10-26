لميس: اتفاق قطر والوفاق الأمني يهدف لدعم الميليشيات الإرهابية بليبيا

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، توقيع اتفاق أمني بين حكومة الوفاق الليبية وقطر، مشددة على أن هذه الخطوة وردود الأفعال حولها تطرح عدة أسئلة خاصة بالتزامن مع وقف إطلاق النار.

وأضافت "الحديدي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن مصر تدخلت لاحتضان مباحثات الغردقة واستطاعت الوصول لخطوات متقدمة تعكس رغبة مصر في الوصول إلى حل سياسي من أجل إنهاء الأزمة الليبية، وهناك مباحثات مستمرة سواء بين مصر والمغرب.

وتابعت: "لكن يبقى التوقيت لإبرام الاتفاق مع الدوحة من قبل حكومة الوفاق ممثلة في وزارة داخليتها مثير للتساؤل، هو إحنا الآن بنوصل لحل؟ ولا بنوقع اتفاقات مش نستنى لما نوصل لحل يضمن تشكيل حكومة وبرلمان واضح واستكمال مؤسسات الدولة الليبية يبقى ساعتها نوقع الاتفاق ".

وأردفت: "يبقى السؤال الآن، هل هدف هذا الاتفاق هو دعم جديد للميلشيات الإرهابية على الأرض الليبية؟ هل هو دعم جديد للإرهاب على الأرض الليبية؟ ما هو الهدف في هذا التوقيت بالذات؟".

وواصلت: "انتقدنا الاتفاقات في السابق الموقعة بين الوفاق والجانب التركي لكن الآن نحن وصلنا لنقطة فيها الحل السلمي قادم وقاب قوسين، ومصر تحاول الدفع في هذا الاتجاه جنباً إلى جانب دول كثيرة في مقدمتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

وأردفت: "وبالتالي هذا الاتفاق في هذا الوقت لا مبرر له سوى أنه دعم مباشر للميلشيات الإرهابية على الأرض الليبية، أي لتحقيق أهداف قطرية على الأراضي الليبية، والسراج أعلن أنه سيرحل، وبالتالي فأي حكومة تتحدث الآن وتوقع اتفاقيات بأي حق؟ إلا لو كان ذلك غطاء لإداخل سلاح أو مال لدعم الميلشيات على الأرض".