وزير الخارجية الأردني: نثمن جهود مصر فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إنه بالنسبة للقضايا الإقليمية فالرؤيا مشتركة، وقضيتنا المركزية الأولي هي "القضية الفلسطينية"، مؤكدا أنها "ما تزال وستبقي موضع اهتمام وتركيز كامل، لأن استمرار الصراع هو خطر على أمن المنطقة برمتها".

وأضاف "الصفدي"، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن أفق تحقيق السلام الحقيقي الشامل العادل، مايزال غائبا، وهذا خطر على الجميع، وهو منطلق لتكثيف جهود الجميع؛ لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق السلام، الذي هو خيار استراتيجي عربي، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلي جانب إسرائيل، وفق اتفاقنا العربي والمرجعيات المعتمدة.

وتابع وزير خارجية الأردن: "أمننا ومستقبلنا واحد وبالتالي فإن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاون أكبر، وهذا هو ما أكدناه أيضا، وفيما يتعلق بمصر الشقيقة فنحن نثمن عاليا الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق بالإسهام في حل الأزمة الليبية، بحيث يتم التوصل إلي حل سياسي يحفظ ليبيا ودول الجوار وخصوصا مصر الشقيقة".

وأكد أيمن الصفدي: "أننا ندعم كل هذه الجهود، والجهود الأخري التي يقوم بها أشقائنا في المغرب، والتي تقودها الأمم المتحدة أيضا".