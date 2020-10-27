خطفوه وقتلوه.. تفاصيل حفلة تعذيب مسجل خطر بالمدابغ: ضربنى قدام مراتي

حفلة تعذيب دموية على مدار يوم كامل، تعرض لها مسجل خطر على يد عامل دباغة و3 آخرين بالشوم والسنج انتهت بوفاته، وإلقائه أمام مستشفى بالقاهرة، مهشم الرأس وقد مزقت الطعنات والضربات الثقيلة أنحاء متفرقة من جسده.

أمام مستشفى بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، تمدد جسد المسجل خطر" ع . ج" 37 سنة، كانت معالمه غير واضحة، الدماء تغطى وجهه، ورأسه مزدحم بالإصابات، وفى أنحاء متفرقة من جسده كانت هناك آثار جروح قطعية وكدمات سحقت أجزاء من عظامه.

كان المنظر مروعا، عندما شاهده أفراد أمن المستشفى الذين نقلوه للطوارئ لكن الأطباء أخبروهم أنه ميت، فأسرعوا بإبلاغ الشرطة التى انتقلت إلى موقع العثور عليه.

وبدأت التحريات للكشف عن الجناة، ودونت المباحث فى المحضر أنه تم العثور على شخص ذكر "مجهولة الهوية" ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وأمكن لاحقا تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه "مسجل خطر" وسبق اتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات وسلاح وذخيرة ".

كاميرات المراقبة التقطت صورا للتوك توك الذى ألقى المجنى عليه أمام المستشفى، فتم البحث عنه حتى تم الوصول لصاحبه الذى أقر بأنه نقل المجنى عليه فى مركبته من منطقة المدابغ بالقاهرة بصحبة شخص آخر، وتم التوصل إلى المتهم الذى نقله فى التوك توك وتبين أنه عامل مدابغ فتم ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة بعد تعذيب المتهم بمعاونة 3 آخرين على مدار يوم كامل لفرض المجنى عليه إتاوات عليه واعتدائه عليه أمام زوجته "ضربنى قدام مراتى"، بحسب قول المتهم.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام أحد المستشفيات بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بينه وبين أحد الأشخاص عامل دباغة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية) بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته.

وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة أشخاص)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظراً لتضرره من المجنى عليه خطط للتشاجر معه والتعدى عليه بالضرب إنتقاماً منه، وفى سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على التوجه إلى مكان المجنى عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة".

ثم اصطحبوه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول ، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنهم ، كما تم بإرشادهم ضبط (قائد مركبة "التوك توك") المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .