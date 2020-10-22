مأساة 21 طفلا مع مقاول الاتجار بالبشر.. "يوسف" فقد عينه في حفلة تعذيب

ضيق الحال على الأهالي قد يدفعهم إلى إرسال صبيانهم للعمل مبكرا، وفي صعيد مصر الذي تتصدر محافظاته النسب الأعلى في معدلات الفقر، قد يكون الأمر مرتبطا بعقيدة راسخة تتعامل مع المراهق الذي تبدأ الشعيرات الصفراء الشاردة تخط شاربه، على أنه رجلا، لديه مسئوليات واجبة في تحمل نفقات البيت، وهنا يبدأ سماسرة وأباطر الاتجار في البشر واستغلال الأطفال في الأعمال الشاقة ينشطون بقوة، بدلا من الكبار التى يحتاج إلى حافظة مرتبات باهظة.

يوسف عنتر يوسف، طفل لم يتخطى عمره 14 عاما، اعتاد الخروج إلى العمل في بعض الحرف الخفيفة أو المزراع وقت الحصاد لمساعدة أسرته التي تسكن في قرية الكوم الأحمر بمدينة أبو تيج بأسيوط، لكنه وقع في فخ أباطرة الاتجار في الأطفال، ليبدأ رحلة من المعاناة تكلفه أغلى ما لديه.

القصة بدأت في بداية شمس أحد الأيام في الغروب عن القرية، حيث دق "حماد ع." وشقيقه "محمد" باب أسرة يوسف المتهالك، يطلبه مع أطفال آخرين للعمل في مزرعة "فلفل وخضار" بالكيلو 76 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، 8 ساعات يوميا مقابل 2300 جنيه شهريا، بحسب رواية الطفل يوسف لـ"الوطن".

رغم بُعد المسافة إلا أن الأسرة وافقت بسبب العرض المالي المغري، فلم يسبق وأن تحصل طفلهم على مثل هذا المبلغ رغم أنه عادة ما يعمل في المزارع، وأعد يوسف "هلاهيلا" من ملابسه، كانت كل رحاله، واستعد لمشوار العذاب بصحبة 20 طفلا آخرين.

خدعات وصدمات كبرى، كانت في انتظار "يوسف" ورفاقه، فور وصوله إلى منطقة العمل الجديدة، يقول: "بعد وصولنا فوجئنا بأن العمل من 6 الصبح لحد المغرب، والشغل مالوش علاقة بالزراعة، كنا بنشيل حجارة وأسياخ حديد".

لم تكن عدد الساعات ونوعية العمل هي الأزمة الكبرى، فبدأ الأطفال يتعاملون مع الواقع، فلا مفر أمامهم سوى الطاعة، لكن المصيبة الكبرى بالنسبة لهم أنهم بدوا وكأنهم دخلوا سجن في الصحراء، ومعاملة سيئة وحفلات تعذيب متواصلة طوالة فترة العمل، لغة الحديث والتوجيه مع الأطفال كانت الضرب بالعصى.

20 طفلا آخرين كانوا مع ابن قرية الكوم الأحمر، دخلوا سجن المقاول وأصبحوا أشبه بـ"العبيد" يعملون بالسخرة للرجلين تجار البشر، ويلقون عذابا لم ينقطع، أعمارهم جميعا كانت متقاربة، وذكر منهم الطفل يوسف: عبد الله ممدوح عنتر سرحان، أحمد محمود محمد قاسم، أحمد عزت عبد الحفيظ عبد الرحيم، محمد جمال سيد، محمود عبد الغفار خلف، حاتم جمال محمود إبراهيم، يوسف عنتر يوسف.

استمرت المأساة أيام، ولم يرحم "يوسف" من أيدي تاجري الأطفال، سوى كارثة لحقت به داخل المزرعة، حيث كان يحمل عدد من الأسياخ الحديدية لنقلها، لكن في غفلة وتحت ضربة عصا من أحد المشرفين، استقر أحد الأسياخ في عين الطفل.

يقول يوسف: "ماحستش بحاجة وقتها، وفيه شخص نقلنى لمستشفى القصر العيني بالجيزة، في محاولة لإنقاذي لكن قدر الله وما شاء فعل، ضاعت عينى وبقيت بعين واحدة"، مضيفا: "المقاول اتصل بأهلى، وجم أخذونى من المستشفى للبلد وأنا عايز حقى".

التحركات كانت سريعة بعد الكشف عن واقعة يوسف والأطفال العشرين، إذ حرر مسئول خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بأسيوط بلاغ ضد كلا من المقاولين "حماد ع." وشقيقه "محمد"، يعملان فى مجال المقاولات مقيمان بقرية الكوم الاحمر التابعة مركز ومدينة أبوتيج فى محافظة أسيوط.

واتهم نجدة الطفل، المقاولين باستدارج الأطفال بدعوى العمل بمزرعة "فلفل"بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ليجدوا أنفسهم يعملون فى حمل الحجارة والحديد المسلح وإصابة طفل منهم بعاهة مستديمة وفقدانه أحد عينيه.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورقسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ من "منار كامل مصطفي "مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل بأسيوط، تتهم فيه كلا من المقاولين بالاتجار بالأطفال.

وأكدت منار، في بلاغها، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا من أسرة الطفل "يوسف عنتر يوسف عبد العاطى"، 14 سنة، يتهمون فيه مقاول وشقيقه باستدراج ابنهم وأطفال آخرين جميعهم مقيمين بالكوم الأحمر النخيلة مركز أبوتيج، للعمل فى مزرعة "فلفل" بطريق مصر إسكندرية الصحراو،ى فإذا به كان يضللهم ويستغلهم فى عمل المعمار وحمل الحجارة والأسياخ الحديدية، مما تسبب فى ضياع عين ابنهم بعد أن دخل سيخ حديدى بعينه.

واتهم البلاغ المقاول وشقيقه بالاتجار بالبشر، مطالبين بإتجاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر رقم 2914 لسنة 2020، وجارى العرض على النيابة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.