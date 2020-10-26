انطلاق مبادرة "أيام إيطاليا في صعيد مصر" بالأقصر

«أيام إيطاليا في صعيد مصر»، مبادرة دشنتها محافظة الأقصر، اليوم، برعاية السفارة الإيطالية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومشاركة رسمية من لجنة تسويق السياحة الثقافية.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الورشة تنعقد في دورتها الأولى رسميًّا ابتداءً من 12 نوفمبر المقبل في الأقصر ثم تنطلق في أسوان يوم 13 و14 نوفمبر 2020، تنفيذًا لتوصيات الدورة التمهيدية التي تم انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف "عثمان" أن انعقاد «أيام إيطاليا في صعيد مصر» في الوقت الراهن يهدف إلى إرسال رسالة للمسافرين حول العالم بأن السفر يمكن استئنافه في انتشار جائحة كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخلق مسارات آمنة للسفر بين مختلف البلدان، خاصة وأن السوق الإيطالية تمتاز بكونها سوقًا مصدرة للسياحة الثقافية والسياحة الترفيهية معًا، وتصدرت في فترة قائمة الأسواق العشرة الأولى المصدر للحركة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تشهد الاحتفال بمرور 40 عامًا على نقل معبد فيلة إلى مقره الحالي بجزيرة أجيليكا.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر أن ورشة العمل تجمع بين صناع السياحة بشكل عام و«الثقافة» بشكل خاص، من كلا البلدين، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة من جانب، والحكومة والمجتمع المدني السياحي ممثلًا في لجنة تسويق السياحة الثقافية، وتابع قائلًا: "السفارة الإيطالية شريك أساسي في دعم استئناف حركة السياحة بشكل عام وعودة السياحة الثقافية إلى الأقصر بشكل خاص، مؤكدًا أن السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، يلعب دورًا داعمًا لعودة السياحة الثقافية".

وكان محافظ الأقصر المستشار "مصطفى ألهم" استقبل الأربعاء الماضي سفير دولة إيطاليا بالقاهرة "جامباولو كانتينى" بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري، والقنصل الفخري للسفارة الإيطالية بالصعيد "فرنسيس أمين" لبحث استعدادات إقامة فعاليات مبادرة "الأيام الإيطالية في صعيد مصر" التي ستقام في محافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل.

وأشار السفير الإيطالي، خلال اللقاء، إلى أن الفعاليات ستتضمن حلقات نقاشية حول السياحة والآثار والبعثات الأثرية الإيطالية والحرف اليدوية التراثية والأزياء، بالإضافة إلى التعاون من أجل التنمية، كما سيتم تخصيص مساحة للمطبخ الإيطالي.

ورحب محافظ الأقصر، بإقامة فعاليات مبادرة "الأيام الإيطالية في صعيد مصر" مؤكدًا أهمية استمرار تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، متمنيا السلامة لكلا البلدين من تداعيات فيروس كورنا، وعودة السياحة الإيطالية إلى الأقصر كما كانت سابقا.