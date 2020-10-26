السودان: الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام يوم 3 نوفمبر بالخرطوم

أعلن سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام بالسودان، أنه تقرر تنظيم احتفال في الخرطوم بتوقيع اتفاق السلام، في 3 نوفمبر المقبل، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا.

وأشار الدبيلو، إلى أنه تم تكوين لجنة للترتيب لاستقبال الوفود التي ستأتي إلى السودان للمشاركة في الاحتفال، ولجان فرعية للتحضير لهذا الاحتفال.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري، اجتماع المجلس الأعلى للسلام، بكامل عضويته، وبحضور الموقعين على اتفاقية السلام في جوبا.

وقال رئيس مفوضية السلام، في تصريح صحفي، إن الاجتماع تناول سير تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، موضحا أن المجلس لاحظ أن هناك تجاوزا لبعض المواقيت الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وعزا ذلك لأسباب موضوعية، منها عدم حضور قادة الحركات المسلحة من الخارج حتى الآن، إلى جانب بعض الأسباب اللوجستية.

كانت السلطة السودانية الانتقالية الحالية والحركات الانفصالية المتمردة قد وقعت على اتفاق سلام تاريخي في جوبا عاصمة جنوب السودان، وهو ما يضع حدا لعقود من الصراعات والحروب الأهلية في البلاد.