نتنياهو: سنرسل قمحا بخمسة ملايين دولار لأصدقائنا الجدد في السودان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده سترسل إلى الخرطوم شحنة من القمح بقيمة خمسة ملايين دولار، موضحًا أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستساعدان السودان على تجاوز المرحلة الانتقالية".

وأكد بنيامين نتنياهو نية بلاده تزويد السودان بقمح بقيمة خمسة ملايين دولار، بعد إعلان البلدين أنهما اتفقا على تطبيع العلاقات، بحسب موقع "فرانس 24".

وجاء في منشور لمكتب رئيس الوزراء على تويتر "نتطلع إلى سلام دافئ وسنرسل على الفور ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح لأصدقائنا الجدد في السودان".

كما أوضح نتنياهو إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستساعدان السودان على تجاوز المرحلة الانتقالية".

ولفت نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن "وفدًا إسرائيليًا سيلتقي قريبًا في السودان مع نظرائه لبحث التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك ملف الهجرة"، مضيفًا: "نحن بصدد توسيع دائرة السلام، ولن تنضم دول أخرى إلا إذا تابعنا التزامنا بهذه السياسة".

وتواجه الحكومة السودانية صعوبات اقتصادية في ظل انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني)، الأمر الذي زاد من الأصوات المنادية برفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان منذ تسعينيات القرن الماضي بعد إدراجه على قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن السودان يستهلك مليوني طن من القمح سنويًا، ويعتمد على الواردات بشكل كبير.

ويعتبر السودان البلد العربي الثالث الذي يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال نحو شهرين، بعد الإمارات والبحرين اللتين وقعتا في واشنطن منتصف سبتمبر على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقبيل التصريح بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، أعلنت الإدارة الأمريكية أنّ الرئيس دونالد ترامب وقع على قرار سحب السودان رسميًا من لائحة "الدول الراعية للإرهاب".