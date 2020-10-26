خبراء الإعلام يناقشون الأربعاء المقبل قضية "الشائعات والإعلام المعادي"

يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل ندوة تحت عنوان " حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، وذلك بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويشارك فى الندوة اساتذة الجامعات، ممثلين من الجهات الإعلامية (غرفة صناعة الإعلام، و نقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، و نقابة الصحفيين، و مدينة الإنتاج الإعلامي، و شركة نايل سات للخدمات الإعلامية، و هيئة الاستعلامات)، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال السوشيال الميديا، وممثلين من الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدنى.

وتناقش الندوة عدة محاور رئيسية منها ، "السوشيال ميديا" والشائعات... المشكلة والحل، وكذلك التجارب دولية في تنظيم عمل "السوشيال ميديا" ومواجهة مخاطر انفلاتاتها، وكذلك منصات الإعلام التقليدي المعادية... دورها وأساليب عملها وطرق مواجهتها، والمحور الأخير نحو بيئة إعلامية أكثر قدرة على تعزيز حريات المواطنين وصيانة الأمن القومي.

هذا وقد واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد لقاءاته المباشرة، بعد عدد من اللقاءات الإلكترونية الفترة الماضية، مؤكّدًا أنَّه لا يمكن الاستغناء عن اللقاءات المباشرة وجها لوجه.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ اللقاءات الإلكترونية، ستحول الجميع بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض، بعيدا عن العلاقات الإنسانية التي تساعد على التفاهم والتفهم، مشيرا إلى أن المجلس الفترة المقبلة، سيعد خطة لتناول ومناقشة القوانين التي تؤثر في الحقوق والحريات، حيث أنَّه وفقا للدستور، لابد أن تعرض عليه، ويشرك منظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه القوانين، حتى تضع في الحسبان دائما رأي الجماهير، مشيرا إلى أنَّ إشراك المجتمع المدني في مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب، يجعل الناس أكثر تفهماً لأهدافها وبالتالي يساعد في عملية التحصيل.