"البيئة": مصر الأقل على مستوى العالم في حوادث هجمات القروش

علق الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، على واقعة اعتداء سمكة قرش على 3 أشخاص في منطقة رأس محمد بجنوب سيناء، قائلا إن الإصابات متوسطة والحالات مستقرة رغم تضرر طفل بالإصابات بشكل كبير، موضحًا أن القرش حيوان مفترس في البيئة البحرية ومعروف أنه إذا هاجم الإنسان يحدث به إصابات كبيرة وسوف يصدر بيان من وزارة الصحة حول حجم الإصابات والضرر طبقاً للحالة الصحية للمصابين طبقاً لتقارير الطبية والآن هم يقطنون في مستشفى كفر الشيخ.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on، أن عملية اكتشاف الإصابات كانت عبر استغاثة أرسلها مرتادو اللانش الذي تعرض للهجوم إلى اللانش الذي أوصلهم للمنطقة وفور ذلك وصل لانش إنقاذ سريع متخصص في عملية نقل المصابين وتم نقلهم سريعاً لمستشفى شرم الشيخ للحصول على الرعاية اللازمة.

وحول عودة ظهور القرش مجدداً، قال إن السمك القرش موجود طبيعي في منطقة البحر الأحمر وهناك نحو 30 نوعا من أسماك القرش بعضها مصنف عالمياً أنه من النوع الهجومي للبشر: "ونحن في مصر رغم وجود هذه الأنواع المهاجمة إلا أننا الأقل في العالم في مستوى الحوادث والاستهداف مقارنة بدول أخرى تتشابه في البيئة والاستخدامات وتتعرض لهجمات أكبر أشهرهم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بمعدلات سنوية تصل إلى 60 إصابة في العام الواحد أما في مصر فمعدل الحوادث في متوسط حادثة كل عامين وهذا معدلات أقل من الطبيعية".

وحول إجراءات التأمين، قال لدينا نوعان من الحوادث، الأول يتعلق بخطأ القرش في تحديد الفريسة التي سيهاجمها وهذه تمثل نحو 90% من إجمالي الحوادث على مستوى العالم وبعض الحوادث تنجم عن أخطاء بشرية تؤدي إلى استفزاز القرش مما يدفعه للهجوم".

وحول سبب الحادث الأخير، قال: "بناء على المعلومات التي تسنى لنا الحصول عليها من شهود العيان أن الهجوم بدأ طبيعيا، ولم يصدر تصرف غير طبيعي من الطفل الذي تعرض للإصابة، لكن ربما تكون حدثت بعض الأخطاء أثناء عملية الإنقاذ حيث لم يكن من اللازم النزول للماء للصعود للانش الآخر، حيث إنه نزل مسرعاً للمياه مما أدى لحدوث هجمة أخرى تعرضت لها الأم والابن، ما أدى إلى إصابتهم والمرشد السياحي أيضًا".