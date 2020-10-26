تفاصيل هجوم سمكة قرش بمحمية "رأس محمد" بشرم الشيخ

شهدت محمية رأس محمد مساء أمس الأحد، هجوم سمكة قرش، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة، وهي حادثة أعادت للأذهان ما عاشته جنوب سيناء في 2010، من هجمات لأسماك القرش، تسببت في مقتل سائحة ألمانية، وإصابة ثلاث سائحات وقتها، مما دفع وزارة السياحة في حينها إلى إغلاق عدد كبير من شواطئ شرم الشيخ.

وأثبتت النتائج وقتها، أن "القرش" تغذى على خراف نافقة، ألقيت من أحد المراكب بالمياه الإقليمية المصرية، مما جعله يسعى للمزيد.

رئيس جهاز حماية الطبيعة: وجود أسماك القرش بالشواطئ المصرية أمر طبيعى

وكشف رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، محمد سالم، أن المؤشرات الأولية لهجوم سمكة القرش، بمحمية رأس محمد، تدل على أن الهجوم طبيعي، واستبعد أن يكون جزءا من سلسلة هجمات، كالتي حدثت في عام 2010.

ولفت رئيس جهاز حماية الطبيعة، إلى أن قرار صيد السمكة والبحث عنها، سيكون بناء على التحقيقات والدراسات التي تجري حالياً، مؤكداً أن وجود أسماك القرش بالشواطئ المصرية أمر طبيعي، وليست أسماك دخيلة على الطبيعة المصرية.

البيئة تمنع الغوص بـ"رأس محمد" لمدة 48 ساعة

وأصدرت وزارة البيئة، بياناً حول ظهور سمكة قرش بجنوب سيناء، أكدت فيه ورود بلاغ يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وتطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لإتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.

وبدأت الوزارة التحقيق لمعرفة الأسباب التي سببت هجوم سمكة القرش، وتم إغلاق محيط الحادث بالمحمية، ومنع أنشطة الغوص لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي، لمنع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة من الهجمات.

وعقب الحادث تقوم وزارة البيئة حاليا، بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن، لتحديد الأسباب التي قد تكون تسببت في هذا الحادث.