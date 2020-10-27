"كنا بنهزر معاه".. حبس 3 أصدقاء بتهمة احتجاز طالب في الدقهلية

"احنا كنا بنهزر معاه".. بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل احتجاز طالب، والتعدي عليه بالضرب، أمام جهات التحقيق الخاصة بمحافظة الدقهلية، مضيفا أنه استدرج المجني عليه بحجة شرب الشاي بصحبة الأصدقاء، وفي أثناء وجودهم بالشقة اعتدوا عليه بالضرب.

وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبمناقشة المجني عليه اعترف على أصدقائه أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وكشف أن الحادث وقع منذ شهر تقريبا، وأمرت الأخيرة بتفريغ الفيديو وإعداد تقرير عن الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص في الدقهلية؛ لقيامهم بالتعدي على طالب، وتصويره ونشره فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ أحد الأشخاص، بتضرره من استدراج 3 لنجله، منذ شهرين، لشقة خاصة بأحدهم، والتعدي عليه، وعلل عدم الإبلاغ في حينه لعدم علمه بالواقعة، إلا عقب انتشار فيديو بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمين، وحاول اثنين منهم الدفاع عن أنفسهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن المجني عليه صديقهم، وأن الواقعة مجرد مزاح بينهم، ولا توجد خلافات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يتضمن 3 أشخاص، يعتدون بالضرب على شاب واحتجازه داخل شقة، ونجح رجال المباحث في تحديد هوية المجني عليه، وتبين من خلال التحريات أنه طالب جامعي، مقيم بمحافظة الدقهلية، واستدعي والده وبمناقشته عن تفاصيل الفيديو، أكد أن نجله قال له: إن الواقعة حدثت منذ شهر تقريبا، وإنه لا يعلم شيء عنها، واتهم الأب فى محضر الشرطة أصدقاء ابنه بالتعدي على الأخير بالضرب واحتجازه، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.