عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب مع بدء التعاملات الصباحية
الذهب يرتفع 3 جنيهات مع بدء التعاملات الصباحية
كتب:
مارينا رؤوف
09:09 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
الذهب يرتفع 3 جنيهات خال بدء تعاملات اليوم
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المال والبورصات العالمية خلال بدء التعاملات اليومية، بواقع 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له في أمس.
وسجل عيار 24 نحو 963.53 جنيهًا للجرام بدلًا من 960.52 جنيه، وارتفع عيار 21 إلى 843.11 جنيه للجرام بدلًا من 840.48 جنيه، وسجل عيار 18 مبلغ 722.66 جنيه للجرام بدلًا من 720.40 جنيه.