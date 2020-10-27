عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب مع بدء التعاملات الصباحية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المال والبورصات العالمية خلال بدء التعاملات اليومية، بواقع 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له في أمس.

وسجل عيار 24 نحو 963.53 جنيهًا للجرام بدلًا من 960.52 جنيه، وارتفع عيار 21 إلى 843.11 جنيه للجرام بدلًا من 840.48 جنيه، وسجل عيار 18 مبلغ 722.66 جنيه للجرام بدلًا من 720.40 جنيه.