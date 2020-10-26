مستقرا لليوم الثالث.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر

واصل الذهب استقراره لليوم الثالث على التوالي بمحلات الصاغة، ليحافظ المعدن النفيس على نفس النقطة التي وصل لها منذ أمس الأول، وفي هذا الصدد؛ ترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 26 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و832 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و656 جنيها.

الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين

وكان رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، قال إنّ هناك تأثيرًا كبيرًا في سوق الذهب المصري بالأحوال السياسية والاقتصادية فى مصر وعاد الانكماش للصاغة المصرية نظرًا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة وانتهاء موسم الأفراح المعتاد خلال تلك الفترة.

وأشارت تقارير صادرة عن مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الصادر يوم أمس، إلى أنّ المعدن الأصفر تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة نهاية الأسبوع، وذلك رغم التقلبات الحادة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليُسجّل الذهب هبوطًا من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع إلى 1887 دولارًا خلال جلسة الثلاثاء، متأثرًا بقوة الدولار وحاجة المستثمرين إلى عمليات التسييل والتوجه إلى بورصات الأسهم.

وأضاف التقرير أنّ الأونصة سرعان ما عاودت الارتفاع مع ظهور أخبار موافقة ترامب على الحزمة التحفيزية قبل موعد الانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر القادم، مما أثر على الذهب بمنحه مزيدًا من القوة أمام الدولار لتُسجل الأونصة استقرارًا مرة أخرى فوق 1900 دولار، ليؤكد المعدن الأصفر أنّه الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة التي تغيب عنها الشفافية واستدامة الاستقرار فى البورصات العالمية.

رحلة الذهب خلال شهرين ماضيين

وأوضح إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أسباب صعود أسعار الذهب ووصوله إلى أعلى نقطه لها، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، وذلك بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف نائب ريس شعبة الذهب، أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى نحو 1782 دولار في ذلك الوقت.

ولفت رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إلى أنَّ أسعار الذهب تنخفض في حال ارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية، وترتفع الأسعار إذا انخفضت أسعار الدولار، مشددًا على أنَّ فيروس كورونا يعد هو المشكلة الكبرى، والذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإنّ أسعار الذهب ستظل في ارتفاعات متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.