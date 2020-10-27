وزير البترول يجتمع مع اللجنة التنفيذية لمشروع بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية لمشروع بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج " EUG " لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع الذى يعد الأول من نوعه في صناعة البترول المصرية في اطار البرنامج الأول بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستحداث آليات متطورة للمساعدة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنافسية مصر في مجالات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.

وأوضح المهندس طارق الملا ان هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية تم تنفيذها بمعاونة شركة شلمبرجير العالمية ذات الخبرة والحلول التكنولوجية المتقدمة ، مشيرا ان البوابة تضم البيانات الفنية الخاصة بهذا النشاط وتعمل على تعظيم قيمتها وتطويرها وتسويقها عالمياً امام شركات البترول العالمية وتوضيح الفرص والمؤشرات والاحتمالات فضلا عن الترويج من خلال البوابة الجديدة للمزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول امام المستثمرين خلال الفترة المقبلة للبحث في مناطق جديدة واعدة ، مؤكدا ان تطبيق هذه الآلية المتطورة يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر من خلال رؤية واضحة مبنية على المعلومات والبيانات، كما يعكس مواكبة قطاع البترول لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى عالميا في هذه الصناعة.

ولفت الملا الى ان هذا المشروع سيكون له مردود ايجابى على الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف في مصر وسيعمل على تعظيم فرص زيادته وجذب شركات عالمية جديدة لم تعمل في مصر من قبل و تعزيز استثمارات الشركات القائمة ، و أنه يجرى الاعداد لتدشين هذه البوابة خلال الفترة القريبة المقبلة قبل نهاية العام وطرح كافة المزايدات العالمية الجديدة من خلالها.

وخلال الاجتماع استعرض مديرا المشروع الجيوفيزيقى محمد رضوان والمهندس احمد سامح موقف تقدم تنفيذ المشروع الذى شهد تكثيف العمل خلال الفترة الماضية لإنشاء البنية التحتية المعلوماتية ورقمنة البيانات من خلال إعادة تحويل جميع البيانات الفنية القديمة من الشكل الورقى او وسائط الحفظ القديمة التي لا تتناسب مع التطور التكنولوجى الى المنصة الرقمية الحديثة باستخدام احدث التكنولوجيات لحفظ البيانات بصورة مستمرة وتأمينها ، كما تسهل البوابة الرقمية عملية شراء حزم البيانات الفنية لكل منطقة من خلالها دون الحاجة الى قدوم الشركات الى مصر بما يؤدى الى سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى مجال الاستكشاف وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العالمية للحصول على حزم البيانات والتقدم للمزايدات البترولية.حضر الاجتماع الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للاتفاقيات والاستكشاف الدكتور عادل سماحة والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط المشاركة في تنفيذ المشروع والجيوفيزيقى محمد رضوان مدير المشروع من وزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس ايمن شبراوى استشارى المشروع من شركة ويسترن جيكو شلمبرجير والجيولوجى صلاح خالد مساعد نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف بمركز معلومات قطاع البترول والمهندس احمد سامح مدير المشروع من شركة شلمبرجير العالمية .