إيران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بسبب الرسوم المسيئة للنبي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لديها، يوم أمس الاثنين، وسلمته رسالة احتجاج على الرسوم المسيئة للنبي، صلى الله عليه وسلم، وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وشدد نائب مدير دائرة الشؤون الأوروبية في الخارجية الإيرانية، في حديثه مع القائم بالأعمال الفرنسي، على إدانة طهران واحتجاجها، ضد أي محاولات إهانة أو إساءة للنبي وللقيم الإسلامية، من قبل أي شخص أو أي مسؤول فرنسي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

من جانبه، أبلغ القائم بالأعمال الفرنسي، الجانب الإيراني أنه سينقل الرسالة إلى المسؤولين الفرنسيين.