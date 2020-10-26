كاتبة: تصريحات ماكرون أُجتزئت.. وأردوغان يريد استغلالها لتقسيم فرنسا

قالت فابيولا بدوي، كاتبة صحفية مقيمة في باريس، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول النبي محمد جرى اجتزاؤها من سياقها، موضحة أن هناك توظيفًا سياسيًا للأزمة الأخيرة.

وأضافت بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن هناك دولًا مثل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تريد أن تكون الرابحة في هذا السجال، وأن يحدث انقسام في المجتمع الفرنسي والمجتمعات الأوروبية.

وتابعت، أن الصورة تصل مغلوطة، بدليل أن الرموز المسؤولة عن الجالية المسلمة التي تستهجن وتستنكر أي إساءة للرسول تعلم تمامًا ماذا يعني قطع رقبة في وضح النهار لمدرس بالقرب من مدرسته.

وأوضحت: "نحن نتحدث عن حادث مفجع، وهناك خلط حينما يقول البعض إن القاتل هو طالب دافع عن دينه، وهذا ليس طالبًا لكنه شاب جاء من الشيشان بطلب لجوء وحصل على الأوراق في مارس الماضي، ولا علاقة له بالمدرسة، وورط طلابًا آخرين وتم التحقيق مع طلاب صغار، لأنه ذهب إلى المدرسة وحاول التواصل معهم، لأنهم أرشدوا عن هذا المدرس دون أن يعلموا أن شابًا صغيرًا مثلهم سيقدم على ذبحه".

وأشارت، إلى أن هناك منظمة تدعى أنصار الشيشان أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، وبالتالي فهو حادث إرهابي بالكامل: "هناك وسائل يجب أن نعبر بها عن رفضنا، لكن من واقع الدين الإسلامي وتسامحه وقيمه فإننا لا يجب أن نقطع الرقبة حينما نواجه بالإساءة".

وأردفت، أن ماكرون حينما قال بالنص إن فرنسا لن تتنازل عن الرسوم الساخرة والموسيقى والأدب وتاريخها لم يقل "لن نتنازل عن الرسوم المسيئة الساخرة من الرسول"، بل كان يتحدث عن الفن نفسه بدليل أن الجملة كان من ورائها الأدب والموسيقى والثقافة والتاريخ.