اليوم.. التخطيط تحتفل بيوم الاستدامة بإطلاق معايير بيئية لخطة التنمية

تحتفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بيوم الاستدامة وذلك في إطار استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لـ"استراتيجية مصر 2030".

يأتي برعاية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وممثلي الوزارات الشريكة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ اليوم استعراض مؤشرات التنمية المستدامه في ضوء رؤية مصر 2030، كما سيتمّ إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة" خلال الاحتفال.