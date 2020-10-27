مدبولي يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي: أعاده الله على الأمة بالرخاء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس الوزراء، في برقية بهذه المناسبة، أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وقال مدبولي، في برقيته: "إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام أرجاء العالم".