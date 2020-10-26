القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بـ"المولد النبوي"

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1442 هـ.

وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته: "يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدي وشعبه بكل الخير والبركات".

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المشرفة لميلاد خير البشر محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أنّ مصر ستظل بعطائهم وتضحياتهم وتآسيهم بسيرة الرسول الكريم، وطنا عزيزا لكل المصريين، واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسؤوليات العظيمة التي كلفها بها شعب مصر العظيم في حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره، والله أسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقيات تهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، إضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، إضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.