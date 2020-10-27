من التحذيرات للأمل.. الصحة العالمية: لن نستسلم لكورونا

"لا يمكننا أن نستسلم، وعلينا ألا نستسلم في المعركة ضد فيروس كورونا".. تصريح يحمل بصيص أمل، جاء على لسان تيدروس أدهانوم جبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، حاول خلاله شحذ طاقات الدول التي استنزفت كثيرا بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، دعا خلاله إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، أنّ الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة، وتركز بشكل أكبر على الأدوية واللقاحات، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وفي محاولة منه لطمأنة ودعم المسؤولين في دول العالم كافة لمواجهة فيروس كورونا، قال جبريسوس: "حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكننا القضاء على الفيروس".

تصريحات جبريسوس الأخيرة التي تحمل لمحة من الدعم وبصيص الأمل، اختلفت كثيرا عن النهج السابق لتصريحات الصحة العالمية، التي أثارت رعبًا في نفوس الملايين مؤخرا، بشأن الموجة الثانية لجائحة كورونا.

جبريسوس: الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية

قبل نحو 3 أيام، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أنّ الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي "في منعطف حرج" مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، إنّ الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وأنّ بعض الدول على طريق خطر"، موضحا أنّ الكثير من الدول تشهد زيادة متسارعة في الحالات، كما دعا للتحرك السريع.

"الصحة العالمية" عن زيادة إصابات كورونا بالشرق الأوسط: القادم أسوأ

في 23 أكتوبر الحالي، وصف الدكتور أحمد المُنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الوضع المرتبط بكوفيد-19 في الإقليم بأنّه "خطير" ويبعث على القلق، وهناك زيادة حادة في حالات الإصابة في جميع الأنحاء.

وتوقع المُنظري، في بيان صحفي، أن يزداد الوضع سوءا، وستكون الأشهر المقبلة صعبة، إذ يشهد الفيروس مزيدا من الفرص للانتشار، ومن المرجَّح أن يؤدي موسم الإنفلونزا الذي من المُنتظَر أن يبدأ قريبا إلى تفاقم الوضع.

الصحة العالمية: إصابات كورونا بـ"أوروبا" ارتفعت 3 أضعاف "ذروة مارس"

وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنّ بلدان أوروبا تواجه ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا، ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال، وقت ذروة انتشاره في شهر مارس الماضي.

منظمة الصحة العالمية تحذّر من احتمال عدم وجود "حل سحري إطلاقا" لفيروس كورونا

وفي أغسطس الماضي، حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من احتمال عدم وجود ما أطلق عليه اسم "حل سحري" في الوقت الراهن لوباء كوفيد-19، غير مستبعد ألا يكون هناك حل على الإطلاق للجائحة التي أصابت الملايين عبر العالم رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل لوباء كوفيد-19.