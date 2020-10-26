استشاري بـ"الصحة العالمية": لدينا 200 لقاح كورونا قيد التجربة

قال الدكتور أمجد خولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد، يختلف من دولة إلى أخرى، موضحًا أن بعض الدول شهدت انخفاضًا شديدًا في الحالات ثم حدثت انتكاسة كبيرة، وهو ما يمكن أن يطلق عليه موجة ثانية.

وأضاف "خولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on: "الزيادة مرتبطة بسلوكيات المجتمع في كثير من الأحيان فبعض المجتمعات عندما ترى تراجع الأعداد يصل لمرحلة سلوكية تتمثل في عدم الاهتمام والاستهتار بالإجراءات الاحترازية، وهذا عادة ما يعقبه زيادة في الأعداد وهو ما رأيناه في عدد كبير من الدول وعلى إثرها بعض الدول لجأت مجدداً إلى فرض حظر التجوال، أو فرضه بصورة جزئية على بعض المدن، وثالثة أغلقت مطارتها مجددًا".

وتابع، أن منظمة الصحة العالمية لا تنصح باللجوء المفاجئ إلى فرض حظر التجوال أو فرض إجراءات مشددة إلا في حال استنزاف كل الوسائل الممكنة، موضحًا أن الدور المجتمعي يجب أن يكون منصبًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء التباعد الاجتماعي أو النظافة الشخصية أو ارتداء الكمامة، باعتبارها الوسائل الأفضل للحماية وتجنب الدول مخاطر الموجات التصاعدية التي قد تضطر على إثرها لاتخاذ إجراءات مشددة تؤثر على الاقتصاد والتعليم وحركة المواطنين والنواحي الاجتماعية والاقتصادية للبلدان.

وحول الوضع الوبائي في سوريا بعد عودته منها قال "خولي": "الوضع في سوريا متقارب مع مصر بشكل كبير، الأعداد لازالت متواضعة إلى حد كبير وتتذبذب بين الصعود والهبوط، لكن لم تشهد ارتفاعات شديدة سواء في مصر وسوريا، ولكن أشدد على الوعي المجتمعي، والدولتان تقومان بمجهود كبير لرفع الوعي لكن المجتمعات تحتاج لمزيد من التنشيط في وعيها تجاه الاجراءات الاحترازية".

وحول التسارع العالمي حول لقاح كورونا وآخر مستجداته قال "خولي": "لدينا الآن نحو 200 لقاح قيد التجربة منهم 44 لقاحا وصلوا للتجارب البشرية، و10 منهم على الأقل وصلوا للمرحلة الثالثة والأخيرة"، مشددًا على أن النتائج مبشرة إلى حد كبير وعلينا أن نعي أنه في التجارب السابقة كان تصنيع اللقاح يستغرق نحو 10 سنوات والإيبولا كانت الأقل في المدة، حيث وصلت لخمس سنوات، أما في كورونا فالمسار الذي نشهده الآن هو إنجاز كبير نتمنى أن يكتمل وتكلل التجارب بكل خير".