النائب زين الدين يثمن خطة تحديث قطارات الخطين الأول والثاني

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الفريق كامل الوزير وزير النقل مع رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون في مجال السكك الحديدية والمترو.

وكان استعرض الوزير عددا من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة / الإسكندرية" بطول 208 كم، وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط/ نجع حمادي" بطول 180 كم واللذان تنفذهما شركة تاليس الإسبانية.

وأعلن "زين الدين"، في بيان له، أصدره اليوم دعمه لصفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة التي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة تالجو الإسبانية، حيث من المقرر توريد أول قطار لمصر في مارس 2021، حيث طالب الوزير الجانب الإسباني بضغط جدول التوريد للقطارات الجديدة.

كما أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين دعمه الكامل لخطة الفريق كامل الوزير لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني، حيث يعمل حالياً 20 قطار مكيف بالخط الأول و4 قطارات مكيفة بالخط الثاني وجرى التعاقد على 6 قطارات جديدة، وتخطط لتصبح قطارات الخطين الأول والثاني بالكامل مكيفة مثل الخط الثالث لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطة.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من القيادات وجميع العاملين داخل مرفقى السكك الحديدية ومترو الإنفاق إعطاء أكبر اهتمام لمساندة ودعم الجهود الكبيرة والجبارة والناجحة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير لتنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير مرفقى السكك الحديدية ومترو الإنفاق لصالح الشعب المصري مؤكدا انه ولأول مرة في تاريخ مصر يصبح هناك إرادة سياسية حقيقية لانتشال مرفق السكك الحديدية من جميع أنواع الفساد والإهمال والترهل الذى اصاب هذا المرفق الحيوي بامراض مزمنة لتحقق الدولة المصرية نجاحات مبهرة في إصلاح مرفق السكك الحديدية