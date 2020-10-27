وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا نقل تكنولوجيا صناعة الجرارات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات في مجال المعدات والبحوث الزراعية، في ضوء متابعة ملفات التعاون بين مصر وبيلاروسيا.

وأكّد فيتالي فوفك مدير شركة مينيسك البيلاروسية، لأعمال الجرارات الزراعية، الذي حضر اللقاء، أنَّ الشركة لديها خطة طموحة لنقل صناعة الجرارات الزراعية سواء فيما يتعلق بالجرارات الزراعية صغيرة الحجم والتي تناسب العمل داخل الصوب الزراعية أو التي تستخدم في الحقول المفتوحه ذات الأحجام الكبيرة خاصة في أراضي الاستصلاح الجديدة والتي تتراوح قوتها من 90 لـ160 حصان، مبينًا أنَّ هناك اتفاق قد تمَّ بالفعل لانشاء مصنع لصناعة هذه الجرارات في منطقة حلوان.

وأكّد القصير، أنَّ المعدات البيلاروسية عليها إقبال بالسوق المصري وهناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري وعدد من شركات بيلاروسيا.

كما أشار إلى إمكانية التعاون مع الشركة من خلال القطاعات المختلفه التابعة لوزارة الزراعة ومنها قطاع الزراعة الآليه ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، مؤكّدًا الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة وعليها إقبال متزايد حاليًا من جميع دول العالم، معبرًا عن تطلعه لأن يكون لها تواجد في السوق البيلاروسي لتحقيق مزيد من التعاون المتبادل بين البلدين إضافة نقل تكنولوجيا التقاوي والبحوث الزراعية والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.

وأشار السفير البيلاروسي أن هناك تعاون بين وزارة الانتاج الحربي وبعض الشركات العامله ببيلاروسيا في هذا المجال، كما أن بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة.

حضر اللقاء، اللواء مصطفى هدهود رئيس شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور محمد الخولي مدير معهد الهندسة الزراعية، والدكتور عصام واصف مدير مشروع الميكنة الزراعية بالوزارة.