"الإخوان" تبيع محمد ناصر ومعتز مطر بعد الفضائح الجنسية: الدفع بوجوه جديدة

فجرت التسريبات والفضائح المتتالية حالة غضب داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن الجماعة وضعت خطة إعلامية بديلة للتخلص من بعض الوجوه التي طالتها الفضائح والتسريبات، والاستعانة بوجوه جديدة كانت قد أعدتها منذ شهور بالظهور في برامجها الإسبوعية.

وقالت المصادر إن الخطة البديلة تهدف إلى التعتيم على الفضائح الجنسية التي اقترنت بمذيعي وعناصر الجماعة الإرهابية خلال الأيام الماضية.

وكانت فضائح جنسية طالت كل من الإخواني معتز مطر المذيع بقناة الشرق، ومحمد ناصر المذيع بقناة مكملين، وكذلك عبدالله الشريف اليوتيوبر الإخواني الهارب إلى الدوحة، هزت أركان الجماعة.

الجماعة الإرهابية تتجه لتصعيد "البحيري وعطوان"

واتجه التنظيم خلال الشهور الماضية بدفع عدد من الوجوه الجديدة للانضمام لكتيبة إعلامي الإرهاب الذين يطلون من نوافذ الشرق ومكملين، وكان من ضمن هذه الأسماء أحمد عطوان وعماد البحيري، حيث يقدمان برنامجا بعنوان "الشارع المصري".

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، عن وجود اتجاه داخل الجماعة الإرهابية بتصعيد كل من "البحيري وعطوان" خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المحتمل الاستغناء عن وجوه أخرى على خلفية التسريبات الجنسية الأخيرة، أبرزهم "محمد ناصر" و"معتز مطر".

وتسعترض "الوطن" أبرز معلومات عن عماد البحيري وأحمد عطوان، خلال السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

"البحيري" من مدير تحرير برنامج "معتز" في مصر إلى مذيع بقناة الشرق

بدأ الإعلامي الإخواني عماد البحيري كمدرس في محافظة الفيوم، ثم سافر إلى القاهرة لإعطاء الدروس الخصوصية، وهناك دخل بالصدفة مجال الصحافة، وعمل مدير تحرير برنامج "محطة مصر" الذي قدمه معتز مطر على قناة "مودرن" خلال عامي 2010 و2011، ثم برنامج "مع معتز" في قناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

بالتزامن مع العمل التليفزيوني عمل عماد البحيري، رئيسًا لقسم المحافظات بإحدى الصحف المصرية حديثة العهد، وبدأت رحلة عماد في دعم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم هرب إلى تركيا مع زوجته وذلك بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

اكتشفت زوجته والتي تدعى هبة حمدي، خيانته لها مع فتاة تركية، ورغبته في الزواج منها، لتتركه في تركيا وتعود إلى مصر، وبالفعل عادت منذ أسابيع بصحبة ابنتها آيه، وذلك للتواصل مع أشقاء زوجها بمسقط رأسه بمحافظة بني سويف للتدخل لتطليقها منه، بعد علمها برغبته في الزواج عليها، ومحاولات إنكارها لطلب الطلاق، إلا أنها أكدت رفضها التام لعمل زوجها بقناة الشرق، وأعلنتها صراحة أنها ترفض انضمامه لصفوف مروجين فكر الجماعة الإرهابية وإدعاءاتهم عبر أذرعهم الإعلامية ومنصاتهم التي تبث من الخارج.

عماد البحيري مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم صادر في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنايات أمن دولة، المحكوم عليه فيها بالسجن 15 عاما والمتهم فيها معه كل من الفنان الهارب هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب.

فتنة أحمد عطوان لحساب أيمن نور تقوده لتقديم برنامج في قناة الشرق

الهارب أحمد عطوان كان يتخفى قبل 25 يناير 2011 فى عمله رئيسا لتحرير إحدى الصحف الإقليمية بمحافظة الغربية، التي كانت تدعم الحزب الوطني، وذلك بحكم علاقته المعروفة حينها بصفوت الشريف، واعتمد في أسلوب إدارته على نشر الأخبار التي تستفز النواب، وذلك بنشر أخبار سلبية للحصول على إعلانات لصحيفته، فى حين أنه كان على تواصل واتصال دائم مع اللجان السرية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد الداعمين لأفكارها ونشاطها.

وحسب موقع العربي الحديث، فإن عطوان هرب عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى لبنان ثم توجه بعدها إلى قطر، ويتنقل الآن ما بين تركيا وقطر بدعم من التنظيم الدولي للإخوان، باعتباره أحد الكوادر التنظيمية المسئولة عن إثارة الفوضى ودعم نشاط الجماعة فى إفشال خطة الدولة المصرية فى التنمية والاستثمار، وتشويه صورة مصر فى الداخل والخارج.

وتمكن أحمد عطوان من حجز اسمه بين خطة مذيعي الجماعة وأبواقها الإعلامية، عن طريق علاقته المشبوهة مع الهارب أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، أثناء أزمة القناة فى أبريل 2018 عندما فصل أيمن نور العشرات من العاملين بالقناة الإخوانية، حيث انحاز أحمد عطوان لأيمن نور ضد زملائه المفصولين، ليتم مكافأته بتخصيص برنامج له بشكل يومي ثم يتحول إلى برنامج "الشارع المصرى" مع عماد البحيرى.