الذهب ينخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 840 جنيها

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المال والبورصات العالمية خلال منتصف التعاملات اليومية، بواقع 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له في بداية التعاملات.

وسجل عيار 24 نحو 960.39 جنيهًا للجرام، بدلًا من 963.53 جنيه، وانخفض عيار 21 إلى 840.36 جنيه للجرام بدلًا من 843.11 جنيه، وسجل عيار 18 مبلغ 720.30 جنيه للجرام بدلًا من 722.66 جنيه. وبلغ سعر الجنيه الذهب في أسواق المال البورصات العالمية 6723 جنيها.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب في مصر، شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، لأن هناك حساسية كبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعا أن يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.

وأضاف "أمين"، أن الأسعار تتأثر أيضا بشأن إعلان حزم التحفيز التي أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، عن ضخها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن تصريح واحد يكفي بأن يخفض أسعار الذهب، أو يرفع الأسعار.