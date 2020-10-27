5 طرق للتواصل.. الإسكان تطلق حملة لشرح إجراءات حجز وحدات محدودي ومتوسطي الدخل

حملة تعريفية جديدة، أطلقها صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، بهدف شرح وتوضيح إجراءات حجز الوحدات السكنية المطروحة لمحدودي ومتوسطي الدخل، فى إطار الحرص على التواصل بصورة فعالة ومباشرة مع المواطنين.

فيديوهات توضيحية

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحملة تشمل مجموعة من الفيديوهات التوضيحية، سيتم نشرها تباعا للمواطنين عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق، بهدف تمكين المواطن من فهم جميع إجراءات التقديم لطلبات الحصول على الوحدة السكنية خطوة بخطوة من مصادرها الصحيحة دون وسطاء.

ودشنت الحملة فيديو عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، إذ يختلف الطريقة من إعلان لآخر، وفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو، الذي يمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي: (https://youtu.be/j7Rmb68ehjY).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه للتعرف على المزيد من التفاصيل والاستفسارات، ينصح بمتابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على "فيس بوك" من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg).

وفي حال تعذر المتابعة على الوسائل الإلكترونية، يمكن الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان، وفقا للرئيس التنفيذى للصندوق.