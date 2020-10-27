عمرو سلامة يكشف أسماء حلقات "ما وراء الطبيعة" قبل عرضه

كشف المخرج عمرو سلامة أسماء حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والمقرر طرحه على شبكة "نتفليكس" العالمية، كأول عمل مصري يعرض عليها، يوم 5 نوفمبر المقبل.

وكتب سلامة على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "عشرة أيام والمسلسل سيكون متاحا على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل، وقلت أغششكم أسامي الحلقات".

وهى: "أسطورة البيت، أسطورة لعنة الفرعون، أسطورة حارس الكهف، أسطورة النداهة، أسطورة الجاثوم، أسطورة العودة للبيت".

المسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وظهر العديد من مشاهد الإثارة والتشويق في الإعلان الرسمي للمسلسل.

وكشفت "نتفليكس" أن موعد عرض الموسم الأول من المسلسل يوم الخميس 5 نوفمبر المُقبل، حيث سيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

بالإضافة إلى توفير الدبلجة لأكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتستعرض أحداث المسلسل رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

إذ تبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

العمل من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصرياً أصلياً تستمتع به الجماهير حول العالم.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.